У Луцьку на Шопена водій авто збив пішохідку





Про це у коментарі Марина Балдич.



З її слів, 64-річний водій автомобіля Renault здійснив наїзд на пішохідку, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Він був тверезий.



Як повідомила Суспільному речниця Волинського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Оксана Якушик, попередньо медики діагностували у жінки відкритий перелом плечової кістки. Травмованій надали необхідну допомогу та доставили до медзакладу.



Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху.



Водію може загрожувати від 3000 до 5000 гривень штрафу або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Остаточну міру покарання ухвалить суд.

31 березня у Луцьку на вулиці Шопена водій автомобіля Renault збив 70-річну жінку.

