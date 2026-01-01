Скорботний день: у Луцькій громаді віддали шану полеглому воїну Івану Матвіюку

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Сьогодні, 31 березня, в церкві Святого Стефана с. Усичі відбулося відспівування загиблого на війні жителя с. Олександрівка Луцької міської територіальної громади Матвіюка Івана Ананійовича (03.10.1982 року народження).



Іван Матвіюк був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника 1 єгерського відділення 1 єгерського взводу 5 єгерської роти 2 єгерського батальйону.



Воїн загинув 05.08.2024 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоселівка Перша Покровського району Донецької області.



Поховали Героя на місцевому кладовищі в с. Усичі.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





