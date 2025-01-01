30 тисяч доларів - за забудову у Луцьку: депутатам обласної та міської рад повідомили про підозру





Про це



Голова однієї з депутатських фракцій Волинської облради (екснардеп) у змові з головою цієї ж фракції у Луцькій міськраді висловив прохання користувачу земельної ділянки у Луцьку (також екснардепу) надати неправомірну вигоду в розмірі $30 тисяч.



Як стало відомо інтернет-виданню ВолиньPost з власних джерел, йдеться про депутата Волинської обласної ради від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Анатолія Вітіва та депутата Луцької міської ради від «Свободи» Миколу Федіка.



За ці кошти вони обіцяли забезпечити позитивне голосування депутатів своєї фракції та ухвалення «потрібних» рішень Волинською обласною та Луцькою міськрадами, аби дозволити будівництво на ділянці багатоквартирного ЖК.





Власник ділянки на пропозицію пристав, а після ухвалення міськрадою рішення про затвердження детального плану території надав депутатам частину хабаря у сумі $15 тисяч. Після цього Волинська облрада ухвалила рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки, що дозволило її забудувати.





Нагадаємо, що НАБУ також провело обшуки у міського голови Луцька Ігоря Поліщука та голови Волинської обласної ради Григорія Недопада.



Під час брифінгу для журналістів Луцький міський голова Ігор Поліщук прокоментував ситуацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НАБУ та САП викрили депутатів обласної і міської рад у Волинській області на одержанні неправомірної вигоди.Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.Голова однієї з депутатських фракцій Волинської облради (екснардеп) у змові з головою цієї ж фракції у Луцькій міськраді висловив прохання користувачу земельної ділянки у Луцьку (також екснардепу) надати неправомірну вигоду в розмірі $30 тисяч.Як стало відомоз власних джерел, йдеться про депутата Волинської обласної ради від Всеукраїнського об’єднання «Свобода»та депутата Луцької міської ради від «Свободи»За ці кошти вони обіцяли забезпечити позитивне голосування депутатів своєї фракції та ухвалення «потрібних» рішень Волинською обласною та Луцькою міськрадами, аби дозволити будівництво на ділянці багатоквартирного ЖК.Власник ділянки на пропозицію пристав, а після ухвалення міськрадою рішення про затвердження детального плану території надав депутатам частину хабаря у сумі $15 тисяч. Після цього Волинська облрада ухвалила рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки, що дозволило її забудувати.Нагадаємо, що НАБУ також провелотаПід час брифінгу для журналістів Луцький міський голова

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію