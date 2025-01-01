«Ні підозри, ні залучення як свідка у справі не було», - мер Луцька про обшуки НАБУ

Ігор Поліщук повідомив, що обшуки відбулися вранці за місцем проживання і в міській раді.



Про це повідомляють



«Дякую працівникам НАБУ за коректну поведінку, за фаховість», – зазначив Ігор Поліщук та додав, що ні підозри, ні залучення його як свідка у справі не було.



«Я не причетний до цієї справи, і слідство це встановить. Висловлюю готовність сприяти розслідуванню справи», – прокоментував Ігор Поліщук.



Інших обставин та подробиць міський голова не повідомив, адже за розголошення таємниці слідства передбачено відповідальність.

