«Ні підозри, ні залучення як свідка у справі не було», - мер Луцька про обшуки НАБУ
Сьогодні, 15:08
Під час брифінгу для журналістів Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив, що обшуки відбулися вранці за місцем проживання і в міській раді.
Про це повідомляють Волинські новини.
«Дякую працівникам НАБУ за коректну поведінку, за фаховість», – зазначив Ігор Поліщук та додав, що ні підозри, ні залучення його як свідка у справі не було.
«Я не причетний до цієї справи, і слідство це встановить. Висловлюю готовність сприяти розслідуванню справи», – прокоментував Ігор Поліщук.
Інших обставин та подробиць міський голова не повідомив, адже за розголошення таємниці слідства передбачено відповідальність.
Та невже,"буцигарня" на горизонті і багатьом іншим...Де "Шеф"?забив на вас...Європейський Союз чітко виклав вимоги,корупціонерів "на нари" і все.
