«Ми не вважаємо себе відповідальними за смерті людей в Україні», - путін

«Ми не вважаємо себе відповідальними за смерті людей в Україні», - путін
Російський диктатор володимир путін не вважає РФ винною у смертях людей в Україні.

Про це він сказав під час "прямої лінії", передає Цензор.НЕТ.

"Ми не вважаємо себе відповідальними за загибель людей, бо не ми почали цю війну. Цю війну було почато після державного перевороту в Україні в 2014 році", - сказав він.

Інші заяви путіна

Диктатор путін заявив, що Росія готова завершити війну в Україні на умовах, які він озвучував влітку 2024 року.

Також він назвав "грабунком" спроби Євросоюзу розблокувати заморожені активи РФ для надання допомоги Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: путін
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Ми не вважаємо себе відповідальними за смерті людей в Україні», - путін
Сьогодні, 16:00
СБУ вразила третю за тиждень нафтову установку Росії в Каспії
Сьогодні, 15:30
«Ні підозри, ні залучення як свідка у справі не було», - мер Луцька про обшуки НАБУ
Сьогодні, 15:08
Обшуки відбуваються і у Волинській обласній раді: що відомо
Сьогодні, 14:43
На Волині за державну зраду судили рятувальника з Донеччини, який перейшов на бік окупантів
Сьогодні, 14:32
Медіа
відео
1/8