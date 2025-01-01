«Ми не вважаємо себе відповідальними за смерті людей в Україні», - путін

володимир путін не вважає РФ винною у смертях людей в Україні.



Про це він сказав під час "прямої лінії", передає



"Ми не вважаємо себе відповідальними за загибель людей, бо не ми почали цю війну. Цю війну було почато після державного перевороту в Україні в 2014 році", - сказав він.



Інші заяви путіна



Диктатор путін заявив, що Росія готова завершити війну в Україні на умовах, які він озвучував влітку 2024 року.



Також він назвав "грабунком" спроби Євросоюзу розблокувати заморожені активи РФ для надання допомоги Україні.

