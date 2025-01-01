Прийде справжня зима: на Волині очікуються сніг та морози

Прийде справжня зима: на Волині очікуються сніг та морози
20-23 грудня територія Волині перебуватиме у полі підвищеного тиску, збережеться туманна погода без опадів.

Про це повідомляють у Волинському обласному гідрометцентрі.

Температура вночі становитиме від 3⁰морозу до 2⁰ тепла, вдень - 0-5⁰ тепла.

Надалі зміна синоптичної ситуації.

Очікується сніг та зниження температури вночі до 2-7⁰ морозу.

