Прийде справжня зима: на Волині очікуються сніг та морози





Про це повідомляють у Волинському обласному гідрометцентрі.



Температура вночі становитиме від 3⁰морозу до 2⁰ тепла, вдень - 0-5⁰ тепла.



Надалі зміна синоптичної ситуації.



Очікується сніг та зниження температури вночі до 2-7⁰ морозу.

