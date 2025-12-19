Путін назвав умову, за якої можлива повномасштабна війна з Європою

владімір путін погрожує Європі "великомасштабним збройним конфліктом" у разі блокади Калінінградської області.



Про це йдеться в заяві російського правителя під час своєї "прямої лінії", повідомляє



За словами путіна, якщо для Калінінградської області створюватимуться загрози, то Росія збирається їх "знищувати".



"Всі повинні це розуміти і усвідомлювати, що дії такого роду просто призведуть до небаченої до цього моменту ескалації конфлікту і виведуть його на зовсім інший рівень і розширять, аж до великомасштабного збройного конфлікту", – зазначив він.



Нагадаємо, у Литві допускали можливість зупинити транзит до і з Калінінграда через ситуацію з метеокулями, що залітали з білоруського боку.



Зокрема, президент Литви Гітанас Науседа пропонував закрити кордон й обмежити транзит до Калінінграда через метеокулі з контрабандою.

