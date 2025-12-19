Путін назвав умову, за якої можлива повномасштабна війна з Європою

Путін назвав умову, за якої можлива повномасштабна війна з Європою
Господар Кремля владімір путін погрожує Європі "великомасштабним збройним конфліктом" у разі блокади Калінінградської області.

Про це йдеться в заяві російського правителя під час своєї "прямої лінії", повідомляє "Європейська правда".

За словами путіна, якщо для Калінінградської області створюватимуться загрози, то Росія збирається їх "знищувати".

"Всі повинні це розуміти і усвідомлювати, що дії такого роду просто призведуть до небаченої до цього моменту ескалації конфлікту і виведуть його на зовсім інший рівень і розширять, аж до великомасштабного збройного конфлікту", – зазначив він.

Нагадаємо, у Литві допускали можливість зупинити транзит до і з Калінінграда через ситуацію з метеокулями, що залітали з білоруського боку.

Зокрема, президент Литви Гітанас Науседа пропонував закрити кордон й обмежити транзит до Калінінграда через метеокулі з контрабандою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: путін, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині хірурги видалили пацієнту понад 30 доброякісних пухлин
Сьогодні, 18:37
Кого ще затримали у Луцьку, окрім Федіка та Вітіва: підозру отримав екснардеп
Сьогодні, 18:15
Путін назвав умову, за якої можлива повномасштабна війна з Європою
Сьогодні, 17:30
30 тисяч доларів - за забудову у Луцьку: депутатам обласної та міської рад повідомили про підозру
Сьогодні, 16:56
Прийде справжня зима: на Волині очікуються сніг та морози
Сьогодні, 16:37
Медіа
відео
1/8