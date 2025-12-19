Путін назвав умову, за якої можлива повномасштабна війна з Європою
Сьогодні, 17:30
Господар Кремля владімір путін погрожує Європі "великомасштабним збройним конфліктом" у разі блокади Калінінградської області.
Про це йдеться в заяві російського правителя під час своєї "прямої лінії", повідомляє "Європейська правда".
За словами путіна, якщо для Калінінградської області створюватимуться загрози, то Росія збирається їх "знищувати".
"Всі повинні це розуміти і усвідомлювати, що дії такого роду просто призведуть до небаченої до цього моменту ескалації конфлікту і виведуть його на зовсім інший рівень і розширять, аж до великомасштабного збройного конфлікту", – зазначив він.
Нагадаємо, у Литві допускали можливість зупинити транзит до і з Калінінграда через ситуацію з метеокулями, що залітали з білоруського боку.
Зокрема, президент Литви Гітанас Науседа пропонував закрити кордон й обмежити транзит до Калінінграда через метеокулі з контрабандою.
