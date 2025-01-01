Новий фігурант: кому ще в Луцьку вручили підозру, окрім Федіка та Вітіва

Юрію Савчуку.



Про це інтернет-виданню ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



За версією правоохоронців, підозрюваний надав неправомірну вигоду з метою впливу на прийняття відповідних рішень які мали надати законні підстави для будівництва багатоквартирного житлового будинку на земельній ділянці в обласному центрі.



Слідство задокументувало факти надання та, відповідно, одержання частини коштів, а саме 15 тис. дол. США.



Дії екснардепа (за інформацією видання саме Юрія Савчука) кваліфікували за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України — надання неправомірної вигоди службовій особі,



Нагадаємо, сьогодні 19 грудня НАБУ та САП викрили депутатів обласної і міської рад у Волинській області на одержанні неправомірної вигоди.



Як стало відомо інтернет-виданню ВолиньPost з власних джерел, йдеться про депутата Волинської обласної ради від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Анатолія Вітіва та депутата Луцької міської ради від «Свободи» Миколу Федіка.



До слова, Юрій Савчук уперше став народним депутатом України у 2012 році за списком партії «УДАР». У 2014 році він повторно пройшов до Верховної Ради, цього разу — за списками партії «Народний фронт».



Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.





