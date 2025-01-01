На Волині хірурги видалили пацієнту понад 30 доброякісних пухлин
Сьогодні, 18:37
На Волині у пацієнта діагностували масивний ліпоматоз. Через це хірургам з лікарні Володимирського територіального медичного об’єднання довелося видаляти йому понад 30 доброякісних пухлин.
Про це повідомили у фейсбуці медзакладу, пише zaxid.net.
До спеціалістів звернувся чоловік із рідкісним станом – ліпоматозом всього тіла. Це захворювання, при якому в підшкірній клітковині утворюються численні доброякісні пухлини з жирової тканини – ліпоми. «Окрім естетичного дискомфорту, велика кількість таких новоутворень може викликати фізичну незручність та тиск на тканини», – повідомили у Володимирському ТМО.
Медики зазначили, що оперативне втручання було непросте. Довелося обережно видаляти ліпоми, які утворилися в жировій тканині пацієнта, щоб мінімізувати травматизацію тканин. Наразі пацієнт почувається добре і вже одужує.
Додамо, що ліпома (жировик) – це доброякісна пухлина з жирових клітин, що росте під шкірою, виглядає як м'який, рухливий вузлик і зазвичай безболісна. Вона не перероджується в рак, але може досягати великих розмірів. Часто зустрічається на спині, шиї та на животі. Ліпома буває різного розміру від 1–3 см у діаметрі. Деколи ліпоми можуть вирости за кілька років до 10–20 см та важити 4–5 кг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у фейсбуці медзакладу, пише zaxid.net.
До спеціалістів звернувся чоловік із рідкісним станом – ліпоматозом всього тіла. Це захворювання, при якому в підшкірній клітковині утворюються численні доброякісні пухлини з жирової тканини – ліпоми. «Окрім естетичного дискомфорту, велика кількість таких новоутворень може викликати фізичну незручність та тиск на тканини», – повідомили у Володимирському ТМО.
Медики зазначили, що оперативне втручання було непросте. Довелося обережно видаляти ліпоми, які утворилися в жировій тканині пацієнта, щоб мінімізувати травматизацію тканин. Наразі пацієнт почувається добре і вже одужує.
Додамо, що ліпома (жировик) – це доброякісна пухлина з жирових клітин, що росте під шкірою, виглядає як м'який, рухливий вузлик і зазвичай безболісна. Вона не перероджується в рак, але може досягати великих розмірів. Часто зустрічається на спині, шиї та на животі. Ліпома буває різного розміру від 1–3 см у діаметрі. Деколи ліпоми можуть вирости за кілька років до 10–20 см та важити 4–5 кг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Туреччині виявили російський дрон-розвідник, - ЗМІ
Сьогодні, 19:03
На Волині хірурги видалили пацієнту понад 30 доброякісних пухлин
Сьогодні, 18:37
30 тисяч доларів - за забудову у Луцьку: депутатам обласної та міської рад повідомили про підозру
Сьогодні, 16:56