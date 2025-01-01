На Волині хірурги видалили пацієнту понад 30 доброякісних пухлин





Про це повідомили у фейсбуці медзакладу, пише



До спеціалістів звернувся чоловік із рідкісним станом – ліпоматозом всього тіла. Це захворювання, при якому в підшкірній клітковині утворюються численні доброякісні пухлини з жирової тканини – ліпоми. «Окрім естетичного дискомфорту, велика кількість таких новоутворень може викликати фізичну незручність та тиск на тканини», – повідомили у Володимирському ТМО.



Медики зазначили, що оперативне втручання було непросте. Довелося обережно видаляти ліпоми, які утворилися в жировій тканині пацієнта, щоб мінімізувати травматизацію тканин. Наразі пацієнт почувається добре і вже одужує.



Додамо, що ліпома (жировик) – це доброякісна пухлина з жирових клітин, що росте під шкірою, виглядає як м'який, рухливий вузлик і зазвичай безболісна. Вона не перероджується в рак, але може досягати великих розмірів. Часто зустрічається на спині, шиї та на животі. Ліпома буває різного розміру від 1–3 см у діаметрі. Деколи ліпоми можуть вирости за кілька років до 10–20 см та важити 4–5 кг.

