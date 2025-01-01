Доставка з Китаю від Dragon Logistics – сучасні реалії логістики





Не дивно, що як одна з відповідей на сучасні вимоги бізнесу Dragon Logistics це точно про точність, чіткість та прозорість всіх етапів поставки товарів з Китаю до кінцевого споживача. При цьому ви отримуєте не тільки стандартний набір послуг, який передбачає підбір транспорту та розробку маршрутів, а і багато додаткових опцій, які покращують логістику і дозволяють вам випереджати конкурентів і по вартості доставки і по термінам.





Як будується логістичний ланцюг?

В ідеалі, щоб ви взагалі не думали ні про які перешкоди на шляху вашого вантажу з Китаю до вас, треба замовити послугу доставка з Китаю у форматі під ключ. В такому випадку компанія запропонує вам:



Підбір транспорту та лінії;

Розробку оптимального маршруту;

Перевірку вантажу перед відправленням;

Узгодження документів (товаросупровідних);

Замитнення;

Оформлення вантажу у точці транзиту (порт країни ЄС або аеропорт);

Розмитнення в пункті призначення;

Додаткове пакування чи етикетування;

Складування;

Останню милю і т.д.

Це ідеальні умови, за яких ваш вантаж на період транспортування з точки а в точку В буде під постійним наглядом логістичного оператора. Можна замовити тільки послуги доставки. В такому випадку консультанти логістичного оператора підберуть лінію, спеціальне обладнання (тип та розмір контейнеру),запланують маршрут так щоб ви отримали свій вантаж в оптимальні терміни і в рамках оптимальної калькуляції.



До речі, морська доставка з Китаю - це самий популярний варіант, який дозволяє транспортувати вантажі будь-яких розмірів та виду. Але якщо у вас головна мета отримати вантаж максимально швидко, то краще скористатися авіа доставкою. Такий варіант ще актуальний, коли вантаж мега цінний або дуже швидко псується. В будь-якому випадку консультанти Dragon Logistics підберуть оптимальне рішення і по термінам доставки з Китаю і по вартості.

