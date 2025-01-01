Доставка з Китаю від Dragon Logistics – сучасні реалії логістики

Не всі знають, що логістика виникла як явище багато століть тому і при цьому «створювалася» для потреб війська. Тобто армія, у якої логістика постачання зброї, припасів та одягу була налагоджена на високому рівні, навіть при меншій кількості військових мала набагато більше шансів отримати перемогу, ніж військо велике але погано оснащене. У сучасних споживачів логістика в більшості випадків асоціюється з бізнесом. І так, компанія, логістика якої налагоджена і функціонує як швейцарський годинник, завжди випереджає на крок своїх конкурентів.

Не дивно, що як одна з відповідей на сучасні вимоги бізнесу доставка з Китаю в Україну стала тією послугою, яка не тільки пропонується багатьма логістичними компаніями, а доведена майже до досконалості в плані чіткості алгоритму проведення всіх етапів. Правда така чіткість актуальна в тому випадку, коли ви довірили побудову логістичних процесів професіоналам. Наприклад команда Dragon Logistics це точно про точність, чіткість та прозорість всіх етапів поставки товарів з Китаю до кінцевого споживача. При цьому ви отримуєте не тільки стандартний набір послуг, який передбачає підбір транспорту та розробку маршрутів, а і багато додаткових опцій, які покращують логістику і дозволяють вам випереджати конкурентів і по вартості доставки і по термінам.

Як будується логістичний ланцюг?


В ідеалі, щоб ви взагалі не думали ні про які перешкоди на шляху вашого вантажу з Китаю до вас, треба замовити послугу доставка з Китаю у форматі під ключ. В такому випадку компанія запропонує вам:

  • Підбір транспорту та лінії;

  • Розробку оптимального маршруту;

  • Перевірку вантажу перед відправленням;

  • Узгодження документів (товаросупровідних);

  • Замитнення;

  • Оформлення вантажу у точці транзиту (порт країни ЄС або аеропорт);

  • Розмитнення в пункті призначення;

  • Додаткове пакування чи етикетування;

  • Складування;

  • Останню милю і т.д.

    • Це ідеальні умови, за яких ваш вантаж на період транспортування з точки а в точку В буде під постійним наглядом логістичного оператора. Можна замовити тільки послуги доставки. В такому випадку консультанти логістичного оператора підберуть лінію, спеціальне обладнання (тип та розмір контейнеру),запланують маршрут так щоб ви отримали свій вантаж в оптимальні терміни і в рамках оптимальної калькуляції.

    До речі, морська доставка з Китаю - це самий популярний варіант, який дозволяє транспортувати вантажі будь-яких розмірів та виду. Але якщо у вас головна мета отримати вантаж максимально швидко, то краще скористатися авіа доставкою. Такий варіант ще актуальний, коли вантаж мега цінний або дуже швидко псується. В будь-якому випадку консультанти Dragon Logistics підберуть оптимальне рішення і по термінам доставки з Китаю і по вартості.

