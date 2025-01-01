У Туреччині виявили російський дрон-розвідник, - ЗМІ
Сьогодні, 19:03
У Туреччині розбився російський розвідувальний безпілотник. Його виявили в сільській місцевості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haber 7.
За даними видання, у районі Ізміт, який розташований на півдні Туреччини, місцеві жителі повідомили владі про виявлення дрона.
Haber 7 пише, що безпілотник знайшли в полі в сільському районі. Після повідомлення на місце було направлено підрозділи жандармерії. За фактом падіння безпілотника розпочато розслідування.
Згідно з попередньою інформацією, це був російський розвідувальний безпілотник "Орлан". Такі дрони використовуються в розвідувальних цілях і не містять вибухових речовин.
Туреччина знищила невідомий дрон
Нагадаємо, 15 грудня Туреччина знищила безпілотний літальний апарат, який наближався до її повітряного простору з боку Чорного моря. Про інцидент повідомили в Міністерстві оборони країни.
За даними відомства, об'єкт було впізнано як дрон, що втратив керування. Щоб не допустити можливих ризиків і загроз, турецькі військові ухвалили рішення про його ліквідацію.
Безпілотник був збитий винищувачами F-16 у безпечному районі, що знаходиться поза населеними пунктами. У Міноборони наголосили, що операцію було проведено з урахуванням мінімізації можливих наслідків.
До слова, у вересні майже 20 російських безпілотників вторглися в повітряний простір Польщі. Після такого інциденту на польській території почали знаходити розбиті дрони.
Також 18 вересня стало відомо, що на пляжі в Латвії знайшли уламок російського дрона "Гербера". Його викинуло море.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haber 7.
За даними видання, у районі Ізміт, який розташований на півдні Туреччини, місцеві жителі повідомили владі про виявлення дрона.
Haber 7 пише, що безпілотник знайшли в полі в сільському районі. Після повідомлення на місце було направлено підрозділи жандармерії. За фактом падіння безпілотника розпочато розслідування.
Згідно з попередньою інформацією, це був російський розвідувальний безпілотник "Орлан". Такі дрони використовуються в розвідувальних цілях і не містять вибухових речовин.
Туреччина знищила невідомий дрон
Нагадаємо, 15 грудня Туреччина знищила безпілотний літальний апарат, який наближався до її повітряного простору з боку Чорного моря. Про інцидент повідомили в Міністерстві оборони країни.
За даними відомства, об'єкт було впізнано як дрон, що втратив керування. Щоб не допустити можливих ризиків і загроз, турецькі військові ухвалили рішення про його ліквідацію.
Безпілотник був збитий винищувачами F-16 у безпечному районі, що знаходиться поза населеними пунктами. У Міноборони наголосили, що операцію було проведено з урахуванням мінімізації можливих наслідків.
До слова, у вересні майже 20 російських безпілотників вторглися в повітряний простір Польщі. Після такого інциденту на польській території почали знаходити розбиті дрони.
Також 18 вересня стало відомо, що на пляжі в Латвії знайшли уламок російського дрона "Гербера". Його викинуло море.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 20 грудня
Сьогодні, 20:00
Доставка з Китаю від Dragon Logistics – сучасні реалії логістики
Сьогодні, 19:26
У Туреччині виявили російський дрон-розвідник, - ЗМІ
Сьогодні, 19:03
На Волині хірурги видалили пацієнту понад 30 доброякісних пухлин
Сьогодні, 18:37