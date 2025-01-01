Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 20 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 20 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 20 грудня
Луцьк
Хмарно. Без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Видимість 1-2 км, в тумані 200-500м. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 3-5° тепла.
Область
Хмарно. Без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Видимість 1-2 км, в тумані 200-500м. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.
