Від Instagram до системного бізнесу: як українські бренди масштабують продажі у 2025 році

ТОП-5 CRM для бізнесів, що продають через соцмережі за версією Google



Висновок

У 2024–2025 роках український e-commerce пережив якісний зсув: соціальні мережі остаточно перестали бути лише «вітриною» бренду. Для тисяч малих і середніх бізнесів Instagram, Facebook, Telegram та Viber стали повноцінними каналами продажів, де клієнт проходить весь шлях - від першого контакту до оплати й повторної покупки.За даними внутрішніх досліджень Google та індустріальних оглядів e-commerce, у 2024 році понад 60% онлайн-замовлень малого бізнесу в Україні стартували саме з соціальних платформ, а для брендів у fashion, аксесуарах та hand-made цей показник ще вищий. Instagram залишається ключовою точкою входу, але сам по собі він уже не вирішує бізнес-задач.Згідно з узагальненими даними Google Analytics та аналітикою e-commerce-ринку:Ці цифри чітко показують: проблема не в трафіку, а в системності.Саме тому в центрі уваги Google Startups опинилися CRM-рішення нового типу. Мова йде вже не про «облікові програми», а про платформи, які:У такій моделі CRM стає центром управління продажами, а соцмережі - керованими каналами, а не хаотичним потоком повідомлень.SITNIKS CRM виділяється на ринку тим, що розвивається як повноцінна бізнес-платформа, а не окремий інструмент для обробки заявок. Соцмережі та месенджери тут - лише одна з частин екосистеми, яка охоплює весь цикл продажу.Платформа централізовано працює з Instagram, Facebook, TikTok Ads, Telegram і Viber, дозволяючи бізнесу бачити всі звернення клієнтів у єдиному кабінеті. При цьому ключова цінність SITNIKS - у зв’язку комунікацій із реальними операційними процесами.У системі реалізований повноцінний складський модуль: підтримка кількох складів, варіацій товарів, резервування та автоматичного списання. Залишки синхронізуються між соцмережами, сайтами та маркетплейсами, що критично для бізнесів із високою оборотністю товару.Інтеграція з новою поштою та укр поштою в парі з SITNIKS дозволяє автоматизувати рутину та формувати ТТН прямо в системі, без ручного внесення даних, при тому статуси після відправки змінюються в системі також автоматично.Окрему роль відіграє SITNIKS Pay - платіжний модуль, який дозволяє менеджеру надсилати клієнту платіжне посилання безпосередньо з CRM. Після оплати система автоматично оновлює статус замовлення, фіксує транзакцію та пов’язує її з клієнтом. Це знижує кількість ручних дій і прискорює шлях від запиту до оплати.Ще один важливий елемент - повноцінний мобільний застосунок. Для власників і менеджерів це означає доступ до заявок, замовлень, складу, оплат і аналітики з телефону. У реаліях 2025 року мобільність стала не перевагою, а стандартом управління бізнесом.Технологічний розвиток SITNIKS отримав міжнародне підтвердження: у 2024 році платформа виграла грант Google на розвиток технологій, що дозволило прискорити розробку продукту та масштабування інфраструктури.«Для нас це було підтвердженням того, що ми будуємо не локальний інструмент, а технологічний продукт, здатний масштабуватись і конкурувати на глобальному рівні», - зазначає, CEO SITNIKS CRM.CRM у 2025 році - це вже не про «облік клієнтів». Це про здатність бізнесу керувати продажами там, де вони реально відбуваються, і водночас зберігати контроль над складом, оплатами та аналітикою.Саме системний підхід, глибока інтеграція соцмереж, операційна зрілість і технологічний розвиток зробили SITNIKS CRM лідером серед українських рішень за версією Google Startups.