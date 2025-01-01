Богослужіння в Луцьку на Різдво: розклад служб у соборі
Сьогодні, 21:45
У кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку з нагоди Різдва Христового відбудуться святкові богослужіння.
Про це повідомляють на сайті Волинської єпархії ПЦУ.
Святкові служби звершуватимуться у верхньому та нижньому храмах луцького кафедрального собору Святої Трійці.
24 грудня, середа, Навечір’я Різдва Христового:
08:00 – Царські часи, зображальні, Вечірня і Літургія,
17:00 – Всенічна.
25 грудня, четвер, Різдво Христове:
07:30 – Літургія в нижньому храмі,
09:00 – Літургія у верхньому храмі,
17:00 – Вечірня, колядування архієрейського хору «Оранта».
26 грудня, п’ятниця, Собор Пресвятої Богородиці:
07:30 – Літургія в нижньому храмі,
09:00 – Літургія у верхньому храмі,
17:00 – Вечірня, колядування соборного хору «Богоспів».
27 грудня, субота, Апостола й першомученика архідиякона Стефана:
09:00 – Літургія.
