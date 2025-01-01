Богослужіння в Луцьку на Різдво: розклад служб у соборі





Про це повідомляють на сайті Волинської єпархії ПЦУ.



Святкові служби звершуватимуться у верхньому та нижньому храмах луцького кафедрального собору Святої Трійці.



24 грудня, середа, Навечір’я Різдва Христового:



08:00 – Царські часи, зображальні, Вечірня і Літургія,

17:00 – Всенічна.



25 грудня, четвер, Різдво Христове:



07:30 – Літургія в нижньому храмі,

09:00 – Літургія у верхньому храмі,

17:00 – Вечірня, колядування архієрейського хору «Оранта».



26 грудня, п’ятниця, Собор Пресвятої Богородиці:



07:30 – Літургія в нижньому храмі,

09:00 – Літургія у верхньому храмі,

17:00 – Вечірня, колядування соборного хору «Богоспів».



27 грудня, субота, Апостола й першомученика архідиякона Стефана:



09:00 – Літургія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку з нагоди Різдва Христового відбудуться святкові богослужіння.Про це повідомляють на сайті Волинської єпархії ПЦУ.Святкові служби звершуватимуться у верхньому та нижньому храмах луцького кафедрального собору Святої Трійці.08:00 – Царські часи, зображальні, Вечірня і Літургія,17:00 – Всенічна.07:30 – Літургія в нижньому храмі,09:00 – Літургія у верхньому храмі,17:00 – Вечірня, колядування архієрейського хору «Оранта».07:30 – Літургія в нижньому храмі,09:00 – Літургія у верхньому храмі,17:00 – Вечірня, колядування соборного хору «Богоспів».09:00 – Літургія.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію