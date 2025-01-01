Богослужіння в Луцьку на Різдво: розклад служб у соборі

Богослужіння в Луцьку на Різдво: розклад служб у соборі
У кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку з нагоди Різдва Христового відбудуться святкові богослужіння.

Про це повідомляють на сайті Волинської єпархії ПЦУ.

Святкові служби звершуватимуться у верхньому та нижньому храмах луцького кафедрального собору Святої Трійці.

24 грудня, середа, Навечір’я Різдва Христового:

08:00 – Царські часи, зображальні, Вечірня і Літургія,
17:00 – Всенічна.

25 грудня, четвер, Різдво Христове:

07:30 – Літургія в нижньому храмі,
09:00 – Літургія у верхньому храмі,
17:00 – Вечірня, колядування архієрейського хору «Оранта».

26 грудня, п’ятниця, Собор Пресвятої Богородиці:

07:30 – Літургія в нижньому храмі,
09:00 – Літургія у верхньому храмі,
17:00 – Вечірня, колядування соборного хору «Богоспів».

27 грудня, субота, Апостола й першомученика архідиякона Стефана:

09:00 – Літургія.

Теги: розклад служб, Різдво, Луцьк
