Індекс борщу: скільки у грудні 2025 року коштує приготувати цю страву





Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ) за результатами різдвяного моніторингу цін, пеедає



Ситуація на ринку овочів залишається стабільною завдяки достатнім запасам якісної продукції у фермерів.



Зокрема, капуста впала в ціні на 73%, морква — на 63%, цибуля — на 58%, а картопля — на 54%.



Навіть така суттєва «овочева дефляція» не змогла зупинити зростання вартості борщу на 27% порівняно з минулим роком. Окрім дорогої свинини, на гаманці споживачів тисне томатна паста та соняшникова олія, яка за рік подорожчала на 22%. Овочі, хоч і подешевшали вдвічі, займають незначну частку в загальній структурі витрат на приготування національної страви.

Вартість приготування 3 літрів борщу в грудні 2025 року становить 196 грн. Основним драйвером ціни залишаються свинячі ребра, які займають понад 60% собівартості страви, тоді як городина на складах наразі коштує значно менше, ніж торік.

