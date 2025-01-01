На Волині планують збудувати завод з переробки птиці та біогазову станцію





Відповідне рішення депутати підтримали під час сесії 19 грудня, передає



Йдеться про розробку детального плану території для:



- промислового комплексу з переробки птиці;

- біогазової станції, яка, ймовірно, забезпечуватиме підприємство енергією та розв'язуватиме питання утилізації відходів.



Об'єкт планують розмістити на земельній ділянці площею 31,2457 гектара (кадастровий номер: 0724585000:09:002:0347).

Ініціатором проєкту та джерелом фінансування розробки документації виступає ТОВ «ЦЕДРОБ УКРАЇНА». Компанія бере на себе всі витрати, пов'язані з підготовкою детального плану території.



Рішенням передбачили обов'язкове проведення громадських слухань. Це означає, що мешканці громади зможуть ознайомитися з проєктом, поставити запитання щодо екологічної безпеки та висловити свої зауваження до початку будівництва.



Замовником розроблення плану виступає Рожищенська міська рада, а контроль за виконанням рішення поклали на профільні депутатські комісії з питань екології, земельних відносин та комунальної власності.



Як зазначив під час засідання представник компанії, новий комплекс зможе забезпечити близько 1000 робочих місць, а середня зарплата сягатиме 900 доларів.

