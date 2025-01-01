«Укренерго» визначилося з графіками відключень світла на 20 грудня

«Укренерго» визначилося з графіками відключень світла на 20 грудня
У суботу, 20 грудня, світло для побутових споживачів продовжать відключати за графіками у більшості областей. Крім того, діятимуть і обмеження потужності для промисловості.

Про це повідомляє "Укренерго" в Telegram.

Зазначається, що погодинні відключення за графіками для побутових споживачів діятимуть протягом доби у більшості регіонів України. Паралельно діятимуть і графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Кількість черг, одночасно задіяних у відключеннях, не оприлюднена. Обмеження продовжують діяти через наслідки масштабних російських обстрілів енергетики України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

