Які пільги мають батьки учасників бойових дій





Наявність посвідчення учасника бойових дій надає доступ до значної соціальної та комунальної підтримки. Батьки військовослужбовців із цим статусом також мають право на низку пільг, закріплених Законом України №3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та актуальними правилами Пенсійного фонду України.



Чи мають право працездатні батьки на пільги



Законодавство дозволяє батькам учасників бойових дій користуватися пільгами навіть у тому разі, якщо вони продовжують працювати. Головним чинником тут є не вік чи стан здоров’я, а факт спільного проживання.



Коли військовослужбовець отримує статус УБД, він отримує право на 75% знижку на оплату комунальних послуг. Згідно із законом, ця знижка поширюється на самого пільговика та членів його сім’ї, які мешкають разом із ним. До переліку таких осіб належать:



- Дружина або чоловік.



- Неповнолітні діти.



- Мати та батько (незалежно від працездатності), за умови спільного побуту та реєстрації за однією адресою.



Отже, якщо ви проживаєте разом із сином чи донькою, які мають статус УБД, ви офіційно входите до складу сім’ї, і на вашу частку споживання також нараховується знижка.



Перелік пільг для батьків (незалежно від працездатності)



За умови спільного проживання з дитиною УБД, батьки мають право на:



- 75% знижки на квартирну плату: у межах соціальних норм (21 кв. м на особу плюс 10,5 кв. м на сім’ю).



- 75% знижки на комунальні послуги: постачання газу, електроенергії, води та опалення. Для осіб з інвалідністю знижка може становити 100%;



- 75% знижки на паливо: якщо будинок не підключений до системи центрального опалення.



Роль статусу «непрацездатні»: коли це важливо



Хоча для базових пільг працездатність не є критичною, термін «непрацездатні» з’являється у законі для надання додаткових переваг у двох випадках:



Якщо сім’я складається виключно з непрацездатних осіб (наприклад, батьки-пенсіонери живуть самі або разом із дитиною УБД), держава дозволяє розраховувати пільгу на газ для опалення на площу, що є удвічі більшою за стандартну — 42 квадратні метри на особу замість 21.



У разі загибелі військовослужбовця право на пільги як «членам сім’ї загиблого» надається лише непрацездатним батькам (пенсіонерам або особам з інвалідністю).



Що потрібно зробити для оформлення пільг



Головною вимогою є підтвердження спільного проживання. Якщо ви мешкаєте окремо від дитини УБД, отримати ці пільги на власне житло неможливо. Якщо ж ви живете разом, алгоритм дій такий:



Підготувати документи. Необхідно мати посвідчення УБД дитини, свідоцтво про народження (для підтвердження родинного зв’язку), паспорти, ідентифікаційні коди та довідку про реєстрацію місця проживання (або витяг із реєстру), що підтверджує спільну адресу.



Подати заяву. Зверніться до Пенсійного фонду України особисто, надішліть документи поштою або скористайтеся порталом електронних послуг ПФУ чи застосунком «Дія» (за наявності «Дія.Підпису»).



Отримати рішення. Після перевірки даних пільгу буде активовано на ваше спільне домогосподарство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підтримка родин українських захисників є одним із ключових завдань держави. Часто виникає запитання — чи можуть батьки учасників бойових дій (УБД) розраховувати на пільги, якщо вони ще не досягли пенсійного віку? Відповідь ствердна: статус непрацездатності не є обов’язковим для отримання основних комунальних пільг, але існують важливі умови, передає ТСН Наявність посвідчення учасника бойових дій надає доступ до значної соціальної та комунальної підтримки. Батьки військовослужбовців із цим статусом також мають право на низку пільг, закріплених Законом України №3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та актуальними правилами Пенсійного фонду України.Законодавство дозволяє батькам учасників бойових дій користуватися пільгами навіть у тому разі, якщо вони продовжують працювати. Головним чинником тут є не вік чи стан здоров’я, а факт спільного проживання.Коли військовослужбовець отримує статус УБД, він отримує право на 75% знижку на оплату комунальних послуг. Згідно із законом, ця знижка поширюється на самого пільговика та членів його сім’ї, які мешкають разом із ним. До переліку таких осіб належать:- Дружина або чоловік.- Неповнолітні діти.- Мати та батько (незалежно від працездатності), за умови спільного побуту та реєстрації за однією адресою.Отже, якщо ви проживаєте разом із сином чи донькою, які мають статус УБД, ви офіційно входите до складу сім’ї, і на вашу частку споживання також нараховується знижка.За умови спільного проживання з дитиною УБД, батьки мають право на:- 75% знижки на квартирну плату: у межах соціальних норм (21 кв. м на особу плюс 10,5 кв. м на сім’ю).- 75% знижки на комунальні послуги: постачання газу, електроенергії, води та опалення. Для осіб з інвалідністю знижка може становити 100%;- 75% знижки на паливо: якщо будинок не підключений до системи центрального опалення.Хоча для базових пільг працездатність не є критичною, термін «непрацездатні» з’являється у законі для надання додаткових переваг у двох випадках:Якщо сім’я складається виключно з непрацездатних осіб (наприклад, батьки-пенсіонери живуть самі або разом із дитиною УБД), держава дозволяє розраховувати пільгу на газ для опалення на площу, що є удвічі більшою за стандартну — 42 квадратні метри на особу замість 21.У разі загибелі військовослужбовця право на пільги як «членам сім’ї загиблого» надається лише непрацездатним батькам (пенсіонерам або особам з інвалідністю).Головною вимогою є підтвердження спільного проживання. Якщо ви мешкаєте окремо від дитини УБД, отримати ці пільги на власне житло неможливо. Якщо ж ви живете разом, алгоритм дій такий:Підготувати документи. Необхідно мати посвідчення УБД дитини, свідоцтво про народження (для підтвердження родинного зв’язку), паспорти, ідентифікаційні коди та довідку про реєстрацію місця проживання (або витяг із реєстру), що підтверджує спільну адресу.Подати заяву. Зверніться до Пенсійного фонду України особисто, надішліть документи поштою або скористайтеся порталом електронних послуг ПФУ чи застосунком «Дія» (за наявності «Дія.Підпису»).Отримати рішення. Після перевірки даних пільгу буде активовано на ваше спільне домогосподарство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію