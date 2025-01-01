Новий рік на самоті: як зустріти, щоб не засумувати

Новорічна метушня, планування застіль та яскраві фотографії у соцмережах часто створюють ілюзію, що всі навколо щасливі, окрім вас. Проте самотність у свята — це почуття, знайоме багатьом, особливо в умовах війни.Про те, як подбати про себе у цей період, нагадує Національна поліція України в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?».Самотність може накрити з різних причин. Це не обов’язково фізична відсутність людей поруч.Ви можете бути самі, бо рідні далеко або ви переживаєте втрату.Ви можете бути серед людей, але однаково почуватися відчуженими.Ви можете просто втомитися — настільки, що сил «тримати обличчя» і радіти вже не залишилося.У такі моменти тиск суспільства («треба святкувати», «треба радіти») лише погіршує стан.Психологи наголошують: не варто силувати себе і надягати маску щастя. Найкраще, що ви можете зробити для свого ментального здоров’я — це дозволити собі бути справжнім.«Тобі можна: прожити ці дні так, як виходить. Повільно. Чесно. По-своєму», — радять психологи.Якщо святкового настрою немає, спробуйте змістити фокус із зовнішніх атрибутів свята на внутрішній комфорт.Не імітуйте радість. У такі моменти не потрібно робити вигляд, що є святковий настрій, якщо його немає. Чесність із собою знімає величезний тягар напруги.Будьте із собою. Замість того, щоб втікати від почуттів у гучні компанії чи алкоголь, спробуйте просто побути поруч із собою. Потурбуйтеся про себе так, як потурбувалися б про найкращого друга.Встановіть свої правила. Ви маєте повне право вимкнути телефон, лягти спати раніше, замовити піцу замість олів’є або просто дивитися улюблений серіал.Отже, нагадай собі таке:Тобі не треба бути на свята «хоч з кимось», щоб залишатися цінним/-ою.Ти не мусиш заповнювати тишу гучним святкуванням.Відчуття самотності на свята не означає, що з тобою щось не так.Ти можеш просто залишитися вдома та створити власне свято (або ні). Це теж спосіб провести час, адже не існує «правильного» сценарію святкування.Це нормально на свята — сумувати за близькістю, якої зараз немає.Ти не мусиш проводити час з рідними, якщо не хочеш, бо вони порушують твої особисті межі.Тобі не треба приймати усі запрошення, аби лиш не сидіти вдома на самоті.У тебе може не бути компанії для святкування. Але це не означає, що тебе ніхто не любить.Ти не мусиш виставляти радісні фото з ялинкою та писати усім привітання.Цей Новий рік — це просто дата в календарі. І тільки ви вирішуєте, яким змістом її наповнити, щоб зберегти себе.