Четверта платіжка за газ: хто з українців і чому отримає
Сьогодні, 07:15
Щомісяця українці сплачують три платіжки за газ: за спожите паливо, за доставлення і за технічне обслуговування мереж. Втім, деякі споживачі можуть отримати ще й четверту — за газопостачання.
Кому надійде четверта платіжка та за що доведеться платити, повідомило видання «На пенсії».
Українці сплачують три платіжки за газ:
- за спожитий газ — тобто за фактично використану кількість кубометрів;
- за доставлення газу — тобто за транспортування блакитного палива до вашої квартири;
- за технічне обслуговування газових мереж — тобто за вчасне обстеження і ремонт внутрішньобудинкових систем, завдяки яким ви отримуєте газ.
Натомість четверту оплату за газ муситимуть здійснити власники газових плит і котлів. Ці споживачі мають самостійно та своєчасно дбати про технічне обслуговування плит і котлів, щоб виключити несправність та запобігти аваріям.
Замовити таку перевірку можна самостійно, залишивши заяву в центрах обслуговування клієнтів компанії «Газмережі». Працівники газових мереж радять перевіряти обладнання раз на рік.
Вартість пакетного комплексного обслуговування котла та газової плити стане у близько 1 500 грн. Окреме технічне обслуговування плити — 360 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Кому надійде четверта платіжка та за що доведеться платити, повідомило видання «На пенсії».
Українці сплачують три платіжки за газ:
- за спожитий газ — тобто за фактично використану кількість кубометрів;
- за доставлення газу — тобто за транспортування блакитного палива до вашої квартири;
- за технічне обслуговування газових мереж — тобто за вчасне обстеження і ремонт внутрішньобудинкових систем, завдяки яким ви отримуєте газ.
Натомість четверту оплату за газ муситимуть здійснити власники газових плит і котлів. Ці споживачі мають самостійно та своєчасно дбати про технічне обслуговування плит і котлів, щоб виключити несправність та запобігти аваріям.
Замовити таку перевірку можна самостійно, залишивши заяву в центрах обслуговування клієнтів компанії «Газмережі». Працівники газових мереж радять перевіряти обладнання раз на рік.
Вартість пакетного комплексного обслуговування котла та газової плити стане у близько 1 500 грн. Окреме технічне обслуговування плити — 360 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Четверта платіжка за газ: хто з українців і чому отримає
Сьогодні, 07:15
«Для чого човгтися на тій кухні, як Марко по пеклу?»: священник пояснив, чи обов’язково готувати 12 страв на Святвечір
Сьогодні, 05:17
Новий рік на самоті: як зустріти, щоб не засумувати
Сьогодні, 03:11
Які пільги мають батьки учасників бойових дій
Сьогодні, 01:30
20 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00