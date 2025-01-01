Четверта платіжка за газ: хто з українців і чому отримає





Кому надійде четверта платіжка та за що доведеться платити, повідомило видання



Українці сплачують три платіжки за газ:



- за спожитий газ — тобто за фактично використану кількість кубометрів;



- за доставлення газу — тобто за транспортування блакитного палива до вашої квартири;



- за технічне обслуговування газових мереж — тобто за вчасне обстеження і ремонт внутрішньобудинкових систем, завдяки яким ви отримуєте газ.



Натомість четверту оплату за газ муситимуть здійснити власники газових плит і котлів. Ці споживачі мають самостійно та своєчасно дбати про технічне обслуговування плит і котлів, щоб виключити несправність та запобігти аваріям.



Замовити таку перевірку можна самостійно, залишивши заяву в центрах обслуговування клієнтів компанії «Газмережі». Працівники газових мереж радять перевіряти обладнання раз на рік.



Вартість пакетного комплексного обслуговування котла та газової плити стане у близько 1 500 грн. Окреме технічне обслуговування плити — 360 грн.

