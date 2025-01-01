Майже 1100 окупантів і чотири десятки артсистем: Генштаб оновив втрати ворга
Сьогодні, 09:15
За останню добу, з 19 на 20 грудня, росіяни втратили ще 1090 солдатів на полі бою. Також ЗСУ знищили 37 артсистем, 130 одиниць автотехніки та 346 дронів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 20 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:
особового складу - близько 1 195 620 (+1 090) осіб;
танків - 11 433 од.;
бойових броньованих машин - 23 769 (+1) од.;
артилерійських систем - 35 287 (+37) од.;
РСЗВ - 1 575 (+1) од.;
засоби ППО - 1 263 од.;
літаків - 432 од.;
гелікоптерів - 347 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 92 488 (+346) од.;
крилаті ракети - 4 073 од.;
кораблі / катери - 28 од.;
підводні човни - 2 (+1) од.;
автомобільна техніка та автоцистерни - 70 721 (+130) од.;.
спеціальна техніка - 4 028 (+1) од.
