Майже 1100 окупантів і чотири десятки артсистем: Генштаб оновив втрати ворга





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 20 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:



особового складу - близько 1 195 620 (+1 090) осіб;

танків - 11 433 од.;

бойових броньованих машин - 23 769 (+1) од.;

артилерійських систем - 35 287 (+37) од.;

РСЗВ - 1 575 (+1) од.;

засоби ППО - 1 263 од.;

літаків - 432 од.;

гелікоптерів - 347 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 92 488 (+346) од.;

крилаті ракети - 4 073 од.;

кораблі / катери - 28 од.;

підводні човни - 2 (+1) од.;

автомобільна техніка та автоцистерни - 70 721 (+130) од.;.

спеціальна техніка - 4 028 (+1) од.



