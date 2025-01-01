Чи очікувати магнітні бурі 20 грудня: прогноз
Сьогодні, 10:12
У суботу, 20 грудня, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 2,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
Про це повідомляє meteoagent.
За даними Meteoprog, за минулу добу сонячна активність була на низькому рівні. Упродовж останніх 24 годин на Сонці відбулися чотири спалахи класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю) та один спалах класу В.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
