Чи очікувати магнітні бурі 20 грудня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 20 грудня: прогноз
У суботу, 20 грудня, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 2,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Про це повідомляє meteoagent.

За даними Meteoprog, за минулу добу сонячна активність була на низькому рівні. Упродовж останніх 24 годин на Сонці відбулися чотири спалахи класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю) та один спалах класу В.

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 20 грудня: прогноз
Сьогодні, 10:12
Майже 1100 окупантів і чотири десятки артсистем: Генштаб оновив втрати ворга
Сьогодні, 09:15
У Боратині відкрили добровільну пожежну команду
Сьогодні, 08:21
Четверта платіжка за газ: хто з українців і чому отримає
Сьогодні, 07:15
«Для чого човгтися на тій кухні, як Марко по пеклу?»: священник пояснив, чи обов’язково готувати 12 страв на Святвечір
Сьогодні, 05:17
Медіа
відео
1/8