У Боратині відкрили добровільну пожежну команду

У селі Боратин Луцького району на Волині розпочала роботу нова Добровільна пожежна команда.Формування створили за участі громади, органів районної влади та за підтримки волонтерів із Німеччини. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.Для потреб підрозділу благодійники передали пожежну автоцистерну місткістю 2,5 тисячі літрів води, укомплектовану спеціальним обладнанням, а також пожежні рукави, захисний одяг і необхідне спорядження для вогнеборців.Начальник Головного управління ДСНС України у Волинській області Мирослав Дем’янчук подякував усім, хто долучився до створення добровільної команди, та зазначив, що її діяльність сприятиме підвищенню рівня пожежної безпеки в громаді.«Для захисту громади від вогняної стихії тут нестимуть служби пожежники з числа її мешканців, вони пройшли спеціальне навчання. Офіцер-рятувальник громади буде всіляко сприяти підвищенню рівня їх професійної майстерності та забезпечення», – йдеться у дописі.