Курс валют на 20 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 20 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на суботу, 20 грудня. Так вартість долара США не змінилася і становить 42,33 гривні. Натомість змінилися показники євро (втратив 3 копійки) та злотого (додав 1 копійку).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 42,33 (±0 коп.)

Курс євро
1 євро — 49,59 (-3 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,79 (+1 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют на 20 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Чи очікувати магнітні бурі 20 грудня: прогноз
Сьогодні, 10:12
Майже 1100 окупантів і чотири десятки артсистем: Генштаб оновив втрати ворга
Сьогодні, 09:15
У Боратині відкрили добровільну пожежну команду
Сьогодні, 08:21
Четверта платіжка за газ: хто з українців і чому отримає
Сьогодні, 07:15
Медіа
відео
1/8