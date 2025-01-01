Свято-Успенський собор у Володимирі мають передати ПЦУ: що відомо





Про це журналістам сайту



Нагадаємо, що близько місяця тому виконавча служба за підтримки поліції виконала рішення суду та виселила УПЦ МП із Свято-Успенського собору у Володимирі. Підставою стало завершення терміну оренди, а сам об’єкт нерухомості передали на баланс Державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир», який перебуває в управлінні Волинської ОВА. Водночас представники УПЦ МП продовжують оскаржувати це рішення в судах.



Володимир-Волинська єпархія Православної Церкви України звернулась у Кабмін, аби отримати дозвіл на користування приміщеннями собору. Можливо, згодом дозвіл таки нададуть.



За інформацією ЗМІ, усі речі, які перебували в соборі та раніше були описані й фактично арештовані в межах виконавчого провадження, нині повністю вивезені. Йдеться, зокрема, про ікони, кіоти, хрести та інше церковне начиння.

