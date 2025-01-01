Скільки коштують ялинки у місті на Волині: огляд цін
Сьогодні, 14:18
У Нововолинську напередодні Нового року порівняли ціни на живі та штучні ялинки на ринку біля стадіону – вартість коливається від 150 до понад 2000 грн.
Журналісти БУГу порівняли ціни та характеристики.
Ціни на штучні ялинки варіюються від 280 грн за невеликі деревця до 2000 грн і більше за великі варіанти.
Є різноманітний вибір: від компактних варіантів до великих дерев. Штучні ялинки можна використовувати багато років, вони доступні в різних кольорах і варіантах декору, що дозволяє легко знайти варіант під будь-який інтер’єр.
Живі ялинки на ринку Нововолинська також представлені в широкому асортименті.
Ціни на них стартують від 150 грн за невеликі дерева до 1100 грн за великі ялинки. Головною перевагою живих дерев є їх природний вигляд і запах, що створює неповторну атмосферу свята.
Ось які ціни нині на ялинки на ринку біля стадіону:
Жива ялинка
50 см — 200 грн
70 см — 300 грн
150 см — 1100 грн
Штучна ялинка
70 см — 280 грн
100 см — 380 грн
220 см — 2000 грн
