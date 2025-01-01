На Волині чоловік хотів заплатити 10 тисяч, щоб не кататись у бусі ТЦК





Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду, передає



Інцидент стався 27 листопада 2025 року на вулиці Миколи Хвильового, біля будинку №29а. Чоловіка мали доставити до ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних. Але він вирішив «вирішити питання на місці» і запропонував правоохоронцям 10 000 гривень, аби уникнути поїздки.



Гроші вилучили працівники слідчого відділу Володимирського РВП і офіційно визнали речовим доказом у кримінальному провадженні.



Чоловіка притягнули до відповідальності за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України – пропозиція хабаря службовій особі.



Під час розгляду справи прокурор попросив слухати матеріали без його участі. Сам обвинувачений, хоча був повідомлений про дату і час засідання, до суду не з’явився і причин не пояснив.



У разі доведення вини йому загрожує штраф від 17 тисяч гривень або реальний термін – від двох до чотирьох років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську чоловік намагався «відкупитися», щоб не їхати до ТЦК. Замість поїздки в бусі він запропонував поліцейським гроші – 10 тисяч гривень.Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду, передає "Конкурент" Інцидент стався 27 листопада 2025 року на вулиці Миколи Хвильового, біля будинку №29а. Чоловіка мали доставити до ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних. Але він вирішив «вирішити питання на місці» і запропонував правоохоронцям 10 000 гривень, аби уникнути поїздки.Гроші вилучили працівники слідчого відділу Володимирського РВП і офіційно визнали речовим доказом у кримінальному провадженні.Чоловіка притягнули до відповідальності за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу України – пропозиція хабаря службовій особі.Під час розгляду справи прокурор попросив слухати матеріали без його участі. Сам обвинувачений, хоча був повідомлений про дату і час засідання, до суду не з’явився і причин не пояснив.У разі доведення вини йому загрожує штраф від 17 тисяч гривень або реальний термін – від двох до чотирьох років позбавлення волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію