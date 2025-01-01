Польща готова допомогти Україні з організацією майбутніх виборів





Про це заявив маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий, повідомляє



"Хочу сказати, що ми разом з віцемаршалком Монікою Вєліховською запропонували, щоб у момент організації виборів, якщо Україна вирішить проводити, чи то президентські, чи парламентські - ми запропонували можливість допомоги з нашого боку", - сказав Чажастий.



Він зазначив, що мова не про направлення спостерігачів, а про правову і логістичну допомогу.



Також маршалок Сейму додав, що в Польщі зараз перебуває 2 млн українців, а ще понад 8 млн - у Європі. Тож у зв'язку з тим, що організація виборів буде "колосальним завданням" - польский парламент вирішив виступити з ініціативою допомогти Україні у цьому питанні.



"Ця пропозиція було дуже тепло сприйнята, у зв'язку з чим ми створили робочу групу, яка підготує команду таких людей і весь можливий обсяг допомоги з боку Польщі", - повідомив маршалок.



Він додав, що голова канцелярії Сейму Марек Сівець вже консультувався з цього приводу з Державною виборчою комісією Польщі.



Вибори в Україні



Нагадаємо, на початку грудня президент США Дональд Трамп в одному з інтерв'ю сказав, що в Україні слід провести президентські вибори. На його думку, українські чиновники використовують тему війни, щоб уникнути нових виборів, а також стверджує, що Україна вже не є демократією" через відсутність виборів.



У відповідь на ці тези президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий брати участь у виборах, але їх проведення залежить від двох ключових умов - безпеки та зміни законодавства.



Трохи пізніше стало відомо, що Зеленський доручив депутатам розробити законопроект, який дозволив би провести вибори під час воєнного стану.



До слова, буквально днями, 18 грудня, Зеленський повідомив, що в Україні вивчається варіант з електронним голосуванням на виборах для українців за кордоном. Він також уточнив, що зараз мова йде тільки про вибори президента - проведення парламентських або місцевих поки що не розглядається.



Тим часом глава Кремля Володимир Путін каже, що він нібито готовий призупинити удари вглиб України на день виборів. Але одночасно висунув для цього свою вимогу - у голосуванні повинні брати участь і ті «від 5 до 10 млн» українців, які живуть на "території Росії".

