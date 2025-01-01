1500 доларів за виїзд з України: на Волині підприємець спробував підкупити прикордонника





Про це повідомиляє сайт



Як йдеться у матеріалах справи, 16 квітня 2025 року чоловік у Луцьку домовлявся про незаконний виїзд за кордон під час дії воєнного стану. Він зустрівся з особою у формі прикордонника поблизу готелю «Мотор» та повідомив, що має намір без законних підстав перетнути кордон і потрапити до Польщі, а згодом — до Великої Британії, де проживає його дружина.



Наступного дня, 17 квітня, обвинувачений прибув до міжнародного пункту пропуску «Устилуг». Під час поглибленої перевірки документів він передав начальнику групи інспекторів прикордонного контролю неправомірну вигоду — 1500 доларів США, що за курсом НБУ становило понад 62 тисячі гривень. Гроші були вкладені у пакет разом із копіями документів, зокрема довідками щодо інвалідності дружини.



У момент передачі коштів у приміщення зайшли правоохоронці, які й зафіксували факт надання хабара.



У суді чоловік повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та пояснив, що намагався виїхати за кордон, аби допомогти дружині з інвалідністю та неповнолітній доньці. Він зазначив, що законних підстав для перетину кордону не мав і усвідомлює протиправність своїх дій.



Суд врахував щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, відсутність обтяжуючих обставин, позитивну характеристику обвинуваченого, та визнав його винним за ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України і призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68 000 гривень. Крім того, з нього стягнули 3565,60 грн процесуальних витрат, а 1500 доларів США, передані як хабар, конфіскували в дохід держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Володимирський міський суд Волинської області визнав винним підприємця, який під час воєнного стану намагався незаконно виїхати за кордон через пункт пропуску «Устилуг», запропонувавши прикордоннику хабар у 1500 доларів США.Про це повідомиляє сайт «Буг» Як йдеться у матеріалах справи, 16 квітня 2025 року чоловік у Луцьку домовлявся про незаконний виїзд за кордон під час дії воєнного стану. Він зустрівся з особою у формі прикордонника поблизу готелю «Мотор» та повідомив, що має намір без законних підстав перетнути кордон і потрапити до Польщі, а згодом — до Великої Британії, де проживає його дружина.Наступного дня, 17 квітня, обвинувачений прибув до міжнародного пункту пропуску «Устилуг». Під час поглибленої перевірки документів він передав начальнику групи інспекторів прикордонного контролю неправомірну вигоду — 1500 доларів США, що за курсом НБУ становило понад 62 тисячі гривень. Гроші були вкладені у пакет разом із копіями документів, зокрема довідками щодо інвалідності дружини.У момент передачі коштів у приміщення зайшли правоохоронці, які й зафіксували факт надання хабара.У суді чоловік повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та пояснив, що намагався виїхати за кордон, аби допомогти дружині з інвалідністю та неповнолітній доньці. Він зазначив, що законних підстав для перетину кордону не мав і усвідомлює протиправність своїх дій.Суд врахував щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, відсутність обтяжуючих обставин, позитивну характеристику обвинуваченого, та визнав його винним за ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України і призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 68 000 гривень. Крім того, з нього стягнули 3565,60 грн процесуальних витрат, а 1500 доларів США, передані як хабар, конфіскували в дохід держави.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію