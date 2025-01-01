Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 21 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 21 грудня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 21 грудня
Луцьк
Хмарно. Невеликий дощ та мокрий сніг. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 0-2° тепла.
Область
Хмарно. Невеликий дощ та мокрий сніг. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.
