Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 21 грудня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 21 грудня



Луцьк



Хмарно. Невеликий дощ та мокрий сніг. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.



Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 0-2° тепла.



Область



Хмарно. Невеликий дощ та мокрий сніг. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.



Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

