Зеленський назвав те, що змусить Путіна завершити війну

Володимир Зеленський вважає, що Сполучені Штати не достатньо тиснуть на президента держави-агресорки Володимира Путіна, щоб змусити його відмовитися від своїх загарбницьких планів.



Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів в чаті Офісу президента, передає



За словами українського президента, господар Кремля прагне повної окупації нашої держави та руйнування незалежності.



«Я не знаю, коли в голові Путіна це почалося, але сьогодні ми перебуваємо саме в такому часі», — додав він.



Зеленський вважає, що тільки санкційний тиск, який призведе до суттєвого зменшення надходжень до російського бюджету, може змусити Путіна припинити війну.



«На мій погляд, Америці потрібно трішки сильніше тиснути на росіян, не давати альтернативи. Америка повинна чітко говорити: якщо не дипломатія, то буде весь тиск. Буде дуже сильний пакет зброї для України, буде дуже сильна підтримка України, будуть Сполучені Штати накладати санкції на всю економіку, на всі сектори, які приносять гроші росіянам», — зазначив він.



Український президент наголосив, що, судячи зі щоденної риторики Путіна, господар Кремля не відчуває поки що такого тиску, який повинен бути.

