20 грудня у Луцьку вдесяте відбувся ярмарок ветеранського бізнесу "Я зміг – і ти зможеш!". До нього долучилися 45 бізнесів з різних регіонів України.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Ярмарок організували у приміщенні Луцького бізнес-простору, де ветерани і родини захисників цукерки ручної роботи, натуральну пастилу, крафтові копченості, ковбаси, одяг, ікони, прикраси та сувеніри.Для дорослих і дітей упродовж ярмарку проходили різні майстер-класи зі створення новорічних прикрас, макраме, ляльок-мотанок, розпису свічок, в’язання та аквагриму.В міській раді наголосили, що ініціативу проведення ярмарку ветеранського бізнесу в місті продовжать. Дату наступного заходу оголосять пізніше.