Відключення тривають: в «Укренерго» визначилися з графіками на 21 грудня
20 грудня, 23:19
В Україні 21 грудня продовжать діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності. Їхня дія пошириться на більшість регіонів країни.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго" в Telegram.
Зазначається, що протягом усієї доби у більшості областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Паралельно будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
При цьому в "Укренерго" продовжують не публікувати кількість одночасно задіяних у відключенні електроенергії черг споживачів. Причинами обмежень в компанії називають наслідки численних російських ракетно-дронових терактів проти енергетики України.
"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - зазначається у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє НЕК "Укренерго" в Telegram.
Зазначається, що протягом усієї доби у більшості областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Паралельно будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.
При цьому в "Укренерго" продовжують не публікувати кількість одночасно задіяних у відключенні електроенергії черг споживачів. Причинами обмежень в компанії називають наслідки численних російських ракетно-дронових терактів проти енергетики України.
"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - зазначається у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
21 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Відключення тривають: в «Укренерго» визначилися з графіками на 21 грудня
20 грудня, 23:19
Зупинилося серце прикордонниці з Волині Валентини Глущук
20 грудня, 22:12
У Луцьку вдесяте відбувся ярмарок ветеранського бізнесу
20 грудня, 21:15
Зеленський назвав те, що змусить Путіна завершити війну
20 грудня, 20:38