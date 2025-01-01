Відключення тривають: в «Укренерго» визначилися з графіками на 21 грудня

В Україні 21 грудня продовжать діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності. Їхня дія пошириться на більшість регіонів країни.Про це повідомляє НЕК "Укренерго" в Telegram.Зазначається, що протягом усієї доби у більшості областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Паралельно будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.При цьому в "Укренерго" продовжують не публікувати кількість одночасно задіяних у відключенні електроенергії черг споживачів. Причинами обмежень в компанії називають наслідки численних російських ракетно-дронових терактів проти енергетики України."Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - зазначається у повідомленні.