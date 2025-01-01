Відключення тривають: в «Укренерго» визначилися з графіками на 21 грудня

Відключення тривають: в «Укренерго» визначилися з графіками на 21 грудня
В Україні 21 грудня продовжать діяти графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності. Їхня дія пошириться на більшість регіонів країни.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго" в Telegram.

Зазначається, що протягом усієї доби у більшості областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Паралельно будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

При цьому в "Укренерго" продовжують не публікувати кількість одночасно задіяних у відключенні електроенергії черг споживачів. Причинами обмежень в компанії називають наслідки численних російських ракетно-дронових терактів проти енергетики України.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - зазначається у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
21 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Відключення тривають: в «Укренерго» визначилися з графіками на 21 грудня
20 грудня, 23:19
Зупинилося серце прикордонниці з Волині Валентини Глущук
20 грудня, 22:12
У Луцьку вдесяте відбувся ярмарок ветеранського бізнесу
20 грудня, 21:15
Зеленський назвав те, що змусить Путіна завершити війну
20 грудня, 20:38
Медіа
відео
1/8