Зупинилося серце прикордонниці з Волині Валентини Глущук
Сьогодні, 22:12
Сьогодні, 20 грудня, перестало битися серце прикордонниці, старшого солдата Глущук Валентини Іванівни із селища Заболоття Ковельського району.
Про це повідомили у громаді.
Валентина тривалий час боролася з онкологією, але хвороба перемогла.
«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким нашої захисниці. Розділяємо з вами біль невиправної втрати. Вічна пам'ять і царство небесне Валентині», – йдеться у повідомленні.
Сьогодні орієнтовно відбулася зустріч траурного кортежу.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким померлої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у громаді.
Валентина тривалий час боролася з онкологією, але хвороба перемогла.
«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким нашої захисниці. Розділяємо з вами біль невиправної втрати. Вічна пам'ять і царство небесне Валентині», – йдеться у повідомленні.
Сьогодні орієнтовно відбулася зустріч траурного кортежу.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким померлої.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Зупинилося серце прикордонниці з Волині Валентини Глущук
Сьогодні, 22:12
У Луцьку вдесяте відбувся ярмарок ветеранського бізнесу
Сьогодні, 21:15
Зеленський назвав те, що змусить Путіна завершити війну
Сьогодні, 20:38
5 найкращих китайських виробників шин та поради щодо вибору
Сьогодні, 20:11
Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 21 грудня
Сьогодні, 20:00