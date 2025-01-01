Зупинилося серце прикордонниці з Волині Валентини Глущук

Глущук Валентини Іванівни із селища Заболоття Ковельського району.



Про це повідомили у громаді.



Валентина тривалий час боролася з онкологією, але хвороба перемогла.



«Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким нашої захисниці. Розділяємо з вами біль невиправної втрати. Вічна пам'ять і царство небесне Валентині», – йдеться у повідомленні.



Сьогодні орієнтовно відбулася зустріч траурного кортежу.



Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким померлої.

