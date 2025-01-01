Чи очікувати магнітні бурі 21 грудня: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 21 грудня: прогноз
У неділю, 21 грудня, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 1,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Про це повідомляє meteoagent.

За даними Meteoprog, напередодні сонячна активність була на помірному рівні.

За минулу добу на Сонці зафіксували чотири спалахи класу С, які практично не впливають на Землю. Також два спалах класу В.

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.

Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
