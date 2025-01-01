Курс валют на 21 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на неділю, 21 грудня. Так вартість долара США не змінилася і становить 42,33 гривні. Натомість змінилися показники євро (втратив 3 копійки) та злотого (додав 1 копійку).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 42,33 (±0 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,59 (-3 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,79 (+1 коп.)
