Курс валют на 21 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на неділю, 21 грудня. Так вартість долара США не змінилася і становить 42,33 гривні. Натомість змінилися показники євро (втратив 3 копійки) та злотого (додав 1 копійку).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 42,33 (±0 коп.)

Курс євро
1 євро — 49,59 (-3 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,79 (+1 коп.)

