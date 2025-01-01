У березні 2026 року пенсії зростуть: хто отримуватиме більше
Сьогодні, 07:15
Кабмін прийняв рішення щодо чергової індексації пенсій, яка охопить більшість українських пенсіонерів. Підвищення заплановане на 1 березня 2026 року, а розмір виплат буде збільшено в середньому на 11,5%.
Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.
Однак остаточний розмір індексації стане відомим лише у лютому 2026-го, коли з’являться статистичні дані.
Попередньо середній розмір пенсії після індексації становитиме близько 6 345 гривень, тоді як нині він дорівнює 5 789 гривень. Мінімальне підвищення складе 100 гривень, а максимальне — 1 500 гривень.
Перерахунок торкнеться пенсій, призначених за законами України про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, державну службу, наукову діяльність, а також військових і постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Окремо підвищать мінімальні виплати для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.
Однак остаточний розмір індексації стане відомим лише у лютому 2026-го, коли з’являться статистичні дані.
Попередньо середній розмір пенсії після індексації становитиме близько 6 345 гривень, тоді як нині він дорівнює 5 789 гривень. Мінімальне підвищення складе 100 гривень, а максимальне — 1 500 гривень.
Перерахунок торкнеться пенсій, призначених за законами України про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, державну службу, наукову діяльність, а також військових і постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Окремо підвищать мінімальні виплати для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У березні 2026 року пенсії зростуть: хто отримуватиме більше
Сьогодні, 07:15
Не пропустіть: державні свята в Україні 2026 року з точними датами — чи будуть додаткові вихідні дні
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 21 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 21 грудня: прогноз
Сьогодні, 01:30
21 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00