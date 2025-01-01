У березні 2026 року пенсії зростуть: хто отримуватиме більше





Однак остаточний розмір індексації стане відомим лише у лютому 2026-го, коли з’являться статистичні дані.



Попередньо середній розмір пенсії після індексації становитиме близько 6 345 гривень, тоді як нині він дорівнює 5 789 гривень. Мінімальне підвищення складе 100 гривень, а максимальне — 1 500 гривень.



Перерахунок торкнеться пенсій, призначених за законами України про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, державну службу, наукову діяльність, а також військових і постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Окремо підвищать мінімальні виплати для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Однак остаточний розмір індексації стане відомим лише у лютому 2026-го, коли з'являться статистичні дані.Попередньо середній розмір пенсії після індексації становитиме близько 6 345 гривень, тоді як нині він дорівнює 5 789 гривень. Мінімальне підвищення складе 100 гривень, а максимальне — 1 500 гривень.Перерахунок торкнеться пенсій, призначених за законами України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, державну службу, наукову діяльність, а також військових і постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Окремо підвищать мінімальні виплати для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

