Скільки коштує приготувати кутю у Луцьку? Ціни на ринку та у супермаркеті





Найпопулярніші рецепти включають грецькі горіхи, родзинки, мед, мак та зерно для самої куті, дехто додає цукати або навіть сухофрукти.



Ціни на основні інгредієнти:



Грецькі горіхи лущені



Ринок: 30 грн за стакан (приблизно 100 г)

Магазин: 500 грн/кг

Родзинки



Ринок: 18–25 грн за стакан

Супермаркет: фасовані 100 г — 40 грн



Мак



Ринок: 25 грн за стакан (мелений та немелений)

Супермаркет: 35 грн за 100 г, ваговий — 220 грн/кг

Сухофрукти та асорті



Горіхове асорті — 800 грн/кг

Родзинкове асорті — 570 грн/кг



Кутя:



На ринку можна купити вже варену пшеницю на кутю — 10 грн за стакан. Якщо зерно ще не приготовлене, то від 17 грн за пів кіло.



У супермаркетах продають фасовану кутю:



500 г — 20–30 грн

1 кг — від 50 грн



За класичним рецептом для приготування куті беруть склянку пшениці (17 грн), 50–100 грам маку (25 грн), 50 грам родзинок (10–12 грн), 50 грам волоських горіхів (15 грн) та кілька ложок меду (20 грн). Якщо купувати продукти на ринку, така порція обійдеться приблизно у 90 гривень. У супермаркетах аналогічний набір коштуватиме дорожче — в районі 100 гривень.



Водночас варто врахувати, що якщо до рецепта додавати інші інгредієнти — цукати, сухофрукти чи горіхові асорті — то вартість куті суттєво зросте.

