Скільки коштує приготувати кутю у Луцьку? Ціни на ринку та у супермаркеті
Сьогодні, 08:20
Кутя — традиційна різдвяна страва, без якої не обходиться святковий стіл. Її готують із зерна, маку, родзинок, горіхів та інших додатків. Щороку вартість продуктів змінюється, і ціни на ринку та в супермаркетах можуть суттєво відрізнятися.
Журналісти ВСН відвідали Завокзальний ринок та супермаркети міста, аби дізнатись у яку ціну цьогоріч обійдеться головна страва Різдва.
Найпопулярніші рецепти включають грецькі горіхи, родзинки, мед, мак та зерно для самої куті, дехто додає цукати або навіть сухофрукти.
Ціни на основні інгредієнти:
Грецькі горіхи лущені
Ринок: 30 грн за стакан (приблизно 100 г)
Магазин: 500 грн/кг
Родзинки
Ринок: 18–25 грн за стакан
Супермаркет: фасовані 100 г — 40 грн
Мак
Ринок: 25 грн за стакан (мелений та немелений)
Супермаркет: 35 грн за 100 г, ваговий — 220 грн/кг
Сухофрукти та асорті
Горіхове асорті — 800 грн/кг
Родзинкове асорті — 570 грн/кг
Кутя:
На ринку можна купити вже варену пшеницю на кутю — 10 грн за стакан. Якщо зерно ще не приготовлене, то від 17 грн за пів кіло.
У супермаркетах продають фасовану кутю:
500 г — 20–30 грн
1 кг — від 50 грн
За класичним рецептом для приготування куті беруть склянку пшениці (17 грн), 50–100 грам маку (25 грн), 50 грам родзинок (10–12 грн), 50 грам волоських горіхів (15 грн) та кілька ложок меду (20 грн). Якщо купувати продукти на ринку, така порція обійдеться приблизно у 90 гривень. У супермаркетах аналогічний набір коштуватиме дорожче — в районі 100 гривень.
Водночас варто врахувати, що якщо до рецепта додавати інші інгредієнти — цукати, сухофрукти чи горіхові асорті — то вартість куті суттєво зросте.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Журналісти ВСН відвідали Завокзальний ринок та супермаркети міста, аби дізнатись у яку ціну цьогоріч обійдеться головна страва Різдва.
Найпопулярніші рецепти включають грецькі горіхи, родзинки, мед, мак та зерно для самої куті, дехто додає цукати або навіть сухофрукти.
Ціни на основні інгредієнти:
Грецькі горіхи лущені
Ринок: 30 грн за стакан (приблизно 100 г)
Магазин: 500 грн/кг
Родзинки
Ринок: 18–25 грн за стакан
Супермаркет: фасовані 100 г — 40 грн
Мак
Ринок: 25 грн за стакан (мелений та немелений)
Супермаркет: 35 грн за 100 г, ваговий — 220 грн/кг
Сухофрукти та асорті
Горіхове асорті — 800 грн/кг
Родзинкове асорті — 570 грн/кг
Кутя:
На ринку можна купити вже варену пшеницю на кутю — 10 грн за стакан. Якщо зерно ще не приготовлене, то від 17 грн за пів кіло.
У супермаркетах продають фасовану кутю:
500 г — 20–30 грн
1 кг — від 50 грн
За класичним рецептом для приготування куті беруть склянку пшениці (17 грн), 50–100 грам маку (25 грн), 50 грам родзинок (10–12 грн), 50 грам волоських горіхів (15 грн) та кілька ложок меду (20 грн). Якщо купувати продукти на ринку, така порція обійдеться приблизно у 90 гривень. У супермаркетах аналогічний набір коштуватиме дорожче — в районі 100 гривень.
Водночас варто врахувати, що якщо до рецепта додавати інші інгредієнти — цукати, сухофрукти чи горіхові асорті — то вартість куті суттєво зросте.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Скільки коштує приготувати кутю у Луцьку? Ціни на ринку та у супермаркеті
Сьогодні, 08:20
У березні 2026 року пенсії зростуть: хто отримуватиме більше
Сьогодні, 07:15
Не пропустіть: державні свята в Україні 2026 року з точними датами — чи будуть додаткові вихідні дні
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 21 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 21 грудня: прогноз
Сьогодні, 01:30