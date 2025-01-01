Не дожив день до 25-річчя: на Харківщині загинув воїн з Волині Микола Куришка

Сумні і скорботні новини знову сколихнули Волинь. Страшна звістка про загибель на війні воїна-краянина надійшла у Дубівську громаду.Про це йдеться на сторінці громади у фейсбуці."16 грудня 2025 року, біля села Андріївка Ізюмського району Харківської області, відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну її свободу і незалежність загинув наш земляк, житель села Буцинь, оператор відділення мінометних безпілотних наземних систем взводу безпілотних наземних систем вогневої підтримки роти безпілотних наземних систем військової частини А4638 старший солдат -Герой мужньо захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгення і лише один день Микола не дожив до свого 25-ти річчя…Тіло Героя у супроводі волонтерської місії «На Щиті» доправилено у храмовий комплекс Почаївської ікони Божої Матері м.Ковель (біля залізничного вокзалу).Прощання з Героєм відбудеться 21 грудня, таким чином:13.00 год. – заупокійне богослужіння у храмовому комплексі Почаївської ікони Божої Матері м.Ковель (біля залізничного вокзалу).По завершенню - чин погребіння на Алеї Героїв міського кладовища."Звертаємо увагу, що для рідних, близьких та усіх хто хоче віддати данину шани Воїну - Герою, о 12.00 год. автобус Дубівської сільської ради відправлятиметься із села Буцинь (вул. Партизанська) у м. Ковель", - йдеться у дописі.