На Рівненщині внаслідок російської атаки пошкоджена інфраструктура, є поранений

Минула ніч на Рівненщині була тривожною через повітряну атаку російських окупантів.

Про це повідомили у Рівненській ОВА.

Внаслідок повітряної атаки ворога був пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури. Загорання немає.

Один з працівників отримав легку травму. Медичну допомогу йому надали на місці події.

Наразі там працюють представники Сил безпеки та оборони, а також інших структур.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Рівненщина, Україна, атака, війна, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Понад 50 жителів прикордонного села на Сумщині окупанти вивезли до Росії
Сьогодні, 10:39
На Рівненщині внаслідок російської атаки пошкоджена інфраструктура, є поранений
Сьогодні, 10:27
Не дожив день до 25-річчя: на Харківщині загинув воїн з Волині Микола Куришка
Сьогодні, 09:45
Скільки коштує приготувати кутю у Луцьку? Ціни на ринку та у супермаркеті
Сьогодні, 08:20
У березні 2026 року пенсії зростуть: хто отримуватиме більше
Сьогодні, 07:15
Медіа
відео
1/8