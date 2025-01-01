На Рівненщині внаслідок російської атаки пошкоджена інфраструктура, є поранений





Про це повідомили у Рівненській ОВА.



Внаслідок повітряної атаки ворога був пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури. Загорання немає.



Один з працівників отримав легку травму. Медичну допомогу йому надали на місці події.



Наразі там працюють представники Сил безпеки та оборони, а також інших структур.

Минула ніч на Рівненщині була тривожною через повітряну атаку російських окупантів.Про це повідомили у Рівненській ОВА.Внаслідок повітряної атаки ворога був пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури. Загорання немає.Один з працівників отримав легку травму. Медичну допомогу йому надали на місці події.Наразі там працюють представники Сил безпеки та оборони, а також інших структур.

