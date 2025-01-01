На Рівненщині внаслідок російської атаки пошкоджена інфраструктура, є поранений
Сьогодні, 10:27
Минула ніч на Рівненщині була тривожною через повітряну атаку російських окупантів.
Про це повідомили у Рівненській ОВА.
Внаслідок повітряної атаки ворога був пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури. Загорання немає.
Один з працівників отримав легку травму. Медичну допомогу йому надали на місці події.
Наразі там працюють представники Сил безпеки та оборони, а також інших структур.
