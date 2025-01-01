За добу українські воїни знищили 1130 окупантів, 11 артсистем, 68 одиниць спецтехніки





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 196 740 (+1 130) осіб

танків – 11 435 (+2) од.

бойових броньованих машин – 23 770 (+1) од.

артилерійських систем – 35 298 (+11) од.

РСЗВ – 1 575 (+0) од.

засоби ППО – 1 263 (+0) од.

літаків – 432 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 604 (+116) од.

крилаті ракети – 4 073 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 70 789 (+68) од.

спеціальна техніка – 4 029 (+1) од.

Дані уточнюються

