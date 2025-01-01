За добу українські воїни знищили 1130 окупантів, 11 артсистем, 68 одиниць спецтехніки
Сьогодні, 11:06
Українські воїни щодня завдають втрат російському окупаційному війську. Так, протягом минулої доби українські захисники знищили понад 1130 окупантів.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12.25 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 196 740 (+1 130) осіб
танків – 11 435 (+2) од.
бойових броньованих машин – 23 770 (+1) од.
артилерійських систем – 35 298 (+11) од.
РСЗВ – 1 575 (+0) од.
засоби ППО – 1 263 (+0) од.
літаків – 432 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 604 (+116) од.
крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 70 789 (+68) од.
спеціальна техніка – 4 029 (+1) од.
Дані уточнюються
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12.25 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 196 740 (+1 130) осіб
танків – 11 435 (+2) од.
бойових броньованих машин – 23 770 (+1) од.
артилерійських систем – 35 298 (+11) од.
РСЗВ – 1 575 (+0) од.
засоби ППО – 1 263 (+0) од.
літаків – 432 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 604 (+116) од.
крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 70 789 (+68) од.
спеціальна техніка – 4 029 (+1) од.
Дані уточнюються
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Як новачку вибрати свій перший музичний інструмент: досвід, поради та типові помилки
Сьогодні, 11:41
За добу українські воїни знищили 1130 окупантів, 11 артсистем, 68 одиниць спецтехніки
Сьогодні, 11:06