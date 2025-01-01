За добу українські воїни знищили 1130 окупантів, 11 артсистем, 68 одиниць спецтехніки

За добу українські воїни знищили 1130 окупантів, 11 артсистем, 68 одиниць спецтехніки
Українські воїни щодня завдають втрат російському окупаційному війську. Так, протягом минулої доби українські захисники знищили понад 1130 окупантів.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12.25 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 196 740 (+1 130) осіб
танків – 11 435 (+2) од.
бойових броньованих машин – 23 770 (+1) од.
артилерійських систем – 35 298 (+11) од.
РСЗВ – 1 575 (+0) од.
засоби ППО – 1 263 (+0) од.
літаків – 432 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 92 604 (+116) од.
крилаті ракети – 4 073 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 70 789 (+68) од.
спеціальна техніка – 4 029 (+1) од.
Дані уточнюються

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, війна, втрати окупантів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна з Волині Олександра Дуля
Сьогодні, 12:08
Як новачку вибрати свій перший музичний інструмент: досвід, поради та типові помилки
Сьогодні, 11:41
За добу українські воїни знищили 1130 окупантів, 11 артсистем, 68 одиниць спецтехніки
Сьогодні, 11:06
Понад 50 жителів прикордонного села на Сумщині окупанти вивезли до Росії
Сьогодні, 10:39
На Рівненщині внаслідок російської атаки пошкоджена інфраструктура, є поранений
Сьогодні, 10:27
Медіа
відео
1/8