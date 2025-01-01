Понад 50 жителів прикордонного села на Сумщині окупанти вивезли до Росії
Сьогодні, 10:39
Російські війська перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське в Сумській області на кордоні з Росією та вивезли звідти понад 50 цивільних.
Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на Головне управління комунікацій ЗСУ та офіцера ГУК Дмитра Лиховія.
Лиховій повідомив, що унаслідок наступу противника Сили оборони відійшли з кількох позицій у районі Грабовського. Там наразі тривають стабілізаційні дії, уточнив він.
Водночас після захоплення росіянами населеного пункту понад 50 цивільних громадян України були примусово вивезені на територію Російської Федерації. Переважно це чоловіки й жінки старшого віку, одній із них 89 років. Майже усі з них раніше відмовлялися евакуюватися вглиб території України, наголосив Лиховій.
Правоохоронці вже розслідують примусову депортацію цивільних, а ЗСУ розцінюють це як порушення Женевської конвенції.
Військові також закликають мешканців прикордонних територій евакуюватися. Разом із цим Сумська влада організувала цей процес - вже евакуйовано понад 30 тисяч осіб, ще майже 5700 людей (з них 38 дітей) не погодились, додав офіцер.
Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, у ніч на 20 грудня на Краснопільщині Сумської області російські війська зайшли в прикордонне село Грабовське, розташоване безпосередньо на лінії кордону.
