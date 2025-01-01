Понад 50 жителів прикордонного села на Сумщині окупанти вивезли до Росії

Російські війська перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське в Сумській області на кордоні з Росією та вивезли звідти понад 50 цивільних.Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на Головне управління комунікацій ЗСУ та офіцера ГУКЛиховій повідомив, що унаслідок наступу противника Сили оборони відійшли з кількох позицій у районі Грабовського. Там наразі тривають стабілізаційні дії, уточнив він.Водночас після захоплення росіянами населеного пункту понад 50 цивільних громадян України були примусово вивезені на територію Російської Федерації. Переважно це чоловіки й жінки старшого віку, одній із них 89 років. Майже усі з них раніше відмовлялися евакуюватися вглиб території України, наголосив Лиховій.Правоохоронці вже розслідують примусову депортацію цивільних, а ЗСУ розцінюють це як порушення Женевської конвенції.Військові також закликають мешканців прикордонних територій евакуюватися. Разом із цим Сумська влада організувала цей процес - вже евакуйовано понад 30 тисяч осіб, ще майже 5700 людей (з них 38 дітей) не погодились, додав офіцер.Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, у ніч на 20 грудня на Краснопільщині Сумської області російські війська зайшли в прикордонне село Грабовське, розташоване безпосередньо на лінії кордону.