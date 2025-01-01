ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна з Волині Олександра Дуля
Сьогодні, 12:08
Волинь та Люблинецька громада знову у скорботі… Після понад року очікування ДНК-експертиза підтвердила загибель на війні ще одного воїна-захисника.
Про це повідомляють на сторінці Люблинецької громади.
"З глибоким сумом повідомляємо, що після довгих пошуків довжиною в 1 рік і 3 місяці в результаті ДНК - експертизи підтвердилась загибель ДУЛЯ ДМИТРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА, 03.07.1987 р.н., гранатометника 1 механізованого відділення 3 механізованого взводу 4 механізованої роти 2 механізованого батальйону в/ч А 4935. Його життя обірвалось 20.09.2024 року в р-ні н. п. Мала Токмачка Запорізької області під час виконання бойового завдання, захищаючи незалежність, свободу та територіальну цілісність України", - йдеться у дописі.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на сторінці Люблинецької громади.
"З глибоким сумом повідомляємо, що після довгих пошуків довжиною в 1 рік і 3 місяці в результаті ДНК - експертизи підтвердилась загибель ДУЛЯ ДМИТРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА, 03.07.1987 р.н., гранатометника 1 механізованого відділення 3 механізованого взводу 4 механізованої роти 2 механізованого батальйону в/ч А 4935. Його життя обірвалось 20.09.2024 року в р-ні н. п. Мала Токмачка Запорізької області під час виконання бойового завдання, захищаючи незалежність, свободу та територіальну цілісність України", - йдеться у дописі.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна з Волині Олександра Дуля
Сьогодні, 12:08
Як новачку вибрати свій перший музичний інструмент: досвід, поради та типові помилки
Сьогодні, 11:41
За добу українські воїни знищили 1130 окупантів, 11 артсистем, 68 одиниць спецтехніки
Сьогодні, 11:06