ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна з Волині Олександра Дуля

Волинь та Люблинецька громада знову у скорботі… Після понад року очікування ДНК-експертиза підтвердила загибель на війні ще одного воїна-захисника.Про це повідомляють на сторінці Люблинецької громади."З глибоким сумом повідомляємо, що після довгих пошуків довжиною в 1 рік і 3 місяці в результаті ДНК - експертизи підтвердилась загибель, 03.07.1987 р.н., гранатометника 1 механізованого відділення 3 механізованого взводу 4 механізованої роти 2 механізованого батальйону в/ч А 4935. Його життя обірвалось 20.09.2024 року в р-ні н. п. Мала Токмачка Запорізької області під час виконання бойового завдання, захищаючи незалежність, свободу та територіальну цілісність України", - йдеться у дописі.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.