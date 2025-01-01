На Волині неповнолітній уночі гасав п'яний на мотоциклі

На Волині неповнолітній уночі гасав п'яний на мотоциклі
Ковельські патрульні виявили неповнолітнього водія у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Волині.

21 грудня, близько 1-ї години, під час дії комендантської години, у місті Любомль патрульні зупинили мотоцикл Shineray.

Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водієві запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці зупинки за допомогою приладу Драгер. Результат огляду показав 2,03 проміле.

Ба більше, під час перевірки документів поліцейські встановили, що водій — неповнолітній. 17-річний керманич не мав права керування транспортними засобами, а також не мав чинного поліса обов’язкового страхування.

Тож інспектори склали на водія протоколи за:
ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння)
ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів);
ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Ковель, п'яний за кермом, поліція, штраф, неповнолітній
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хабар у 30 тисяч доларів: на Волині затримали депутата облради Анатолія Вітіва, - джерело
Козюра звернувся до Поліщука щодо перейменування вулиці у Луцьку на честь Героя України
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині неповнолітній уночі гасав п'яний на мотоциклі
Сьогодні, 13:44
На Дніпропетровщині зупинилося серце воїна з Волині Віктора Коржана
Сьогодні, 13:02
ДНК-експертиза підтвердила загибель воїна з Волині Олександра Дуля
Сьогодні, 12:20
Як новачку вибрати свій перший музичний інструмент: досвід, поради та типові помилки
Сьогодні, 11:41
За добу українські воїни знищили 1130 окупантів, 11 артсистем, 68 одиниць спецтехніки
Сьогодні, 11:06
Медіа
відео
1/8