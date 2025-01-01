На Волині неповнолітній уночі гасав п'яний на мотоциклі

Ковельські патрульні виявили неповнолітнього водія у стані алкогольного сп’яніння.Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Волині.21 грудня, близько 1-ї години, під час дії комендантської години, у місті Любомль патрульні зупинили мотоцикл Shineray.Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водієві запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці зупинки за допомогою приладу Драгер. Результат огляду показав 2,03 проміле.Ба більше, під час перевірки документів поліцейські встановили, що водій — неповнолітній. 17-річний керманич не мав права керування транспортними засобами, а також не мав чинного поліса обов’язкового страхування.Тож інспектори склали на водія протоколи за:ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння)ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без відповідних документів);ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.