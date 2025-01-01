Війна забрала життя 30-річного воїна з Волині Сергія Шевцова
Сьогодні, 14:28
Волинь знову схиляє голови у скорботі… Надійшла трагічна звістка про загибель на війні ще одного воїна-краянина Сергія Шевцова.
Про це повідомив очільник Ратнівської громади Віталій Бірук.
"З глибоким сумом повідомляю, що наша громада зазнала непоправної втрати: під час виконання бойового завдання, захищаючи незалежність, свободу та територіальну цілісність України, загинув наш земляк —
солдат ШЕВЦОВ Сергій Олександрович, 08.05.1995 року народження", - йдеться у дописі голови громади.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
