Війна забрала життя 30-річного воїна з Волині Сергія Шевцова





Про це повідомив очільник Ратнівської громади Віталій Бірук.



"З глибоким сумом повідомляю, що наша громада зазнала непоправної втрати: під час виконання бойового завдання, захищаючи незалежність, свободу та територіальну цілісність України, загинув наш земляк —

солдат ШЕВЦОВ Сергій Олександрович, 08.05.1995 року народження", - йдеться у дописі голови громади.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

