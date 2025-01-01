Як у Свято-Троїцькому соборі Луцька відбуватимуться різдвяні богослужіння



храмах луцького кафедрального собору Святої Трійці.



Про це повідомили у Волинській єпархії ПЦУ.



24 грудня, середа, Навечір’я Різдва Христового: 8.00 – Царські часи, зображальні, Вечірня і Літургія, 17.00 – Всенічна.



25 грудня, четвер, Різдво Христове: 7.30 – Літургія в нижньому храмі, 9.00 – Літургія у верхньому храмі; 17.00 – Вечірня, колядування архієрейського хору «Оранта».



26 грудня, п’ятниця, Собор Пресвятої Богородиці: 7.30 – Літургія в нижньому храмі, 9.00 – Літургія у верхньому храмі, 17.00 – Вечірня, колядування соборного хору «Богоспів».



27 грудня, субота, Апостола й першомученика архідиякона Стефана: 9.00 – Літургія, 19.00 – святковий різдвяний вертеп «Світло народилося» від Центру християнського виховання дітей і молоді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Різдво святкові служби звершуватимуться у верхньому та нижньомухрамах луцького кафедрального собору Святої Трійці.Про це повідомили у Волинській єпархії ПЦУ.24 грудня, середа, Навечір’я Різдва Христового: 8.00 – Царські часи, зображальні, Вечірня і Літургія, 17.00 – Всенічна.25 грудня, четвер, Різдво Христове: 7.30 – Літургія в нижньому храмі, 9.00 – Літургія у верхньому храмі; 17.00 – Вечірня, колядування архієрейського хору «Оранта».26 грудня, п’ятниця, Собор Пресвятої Богородиці: 7.30 – Літургія в нижньому храмі, 9.00 – Літургія у верхньому храмі, 17.00 – Вечірня, колядування соборного хору «Богоспів».27 грудня, субота, Апостола й першомученика архідиякона Стефана: 9.00 – Літургія, 19.00 – святковий різдвяний вертеп «Світло народилося» від Центру християнського виховання дітей і молоді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію