Як у Свято-Троїцькому соборі Луцька відбуватимуться різдвяні богослужіння
Сьогодні, 15:10
На Різдво святкові служби звершуватимуться у верхньому та нижньому
храмах луцького кафедрального собору Святої Трійці.
Про це повідомили у Волинській єпархії ПЦУ.
24 грудня, середа, Навечір’я Різдва Христового: 8.00 – Царські часи, зображальні, Вечірня і Літургія, 17.00 – Всенічна.
25 грудня, четвер, Різдво Христове: 7.30 – Літургія в нижньому храмі, 9.00 – Літургія у верхньому храмі; 17.00 – Вечірня, колядування архієрейського хору «Оранта».
26 грудня, п’ятниця, Собор Пресвятої Богородиці: 7.30 – Літургія в нижньому храмі, 9.00 – Літургія у верхньому храмі, 17.00 – Вечірня, колядування соборного хору «Богоспів».
27 грудня, субота, Апостола й першомученика архідиякона Стефана: 9.00 – Літургія, 19.00 – святковий різдвяний вертеп «Світло народилося» від Центру християнського виховання дітей і молоді.
