Волинянин 145 днів утримував позицію та взяв у полон окупанта
Сьогодні, 15:53
Військовослужбовець з Волині Андрій Шарандак провів не позиції 145 днів. Разом із побратимами він знищував техніку росіян, коригував удари української артилерії та дронів, а одного з російських штурмовиків узяв у полон.
Про це йдеться на сторінці 156 окремої механізованої бригади.
40-річний Андрій Шарандак з Волинської області у цивільному житті був оператором АЗС, працював у лісгоспі та розвозив хліб. Але під позивним "Любомль" він став справжньою живою легендою 156 бригади.
Він провів на позиціях 145 днів без виходу! У відео Андрій відверто розповідає про страх першого бойового кроку та адаптацію до життя на "нулі" та про бойові будні піхотинця.
Після виходу з позицій "Любомль" відправився у відпустку до дружини. Після повернення з відпустки отримав відзнаку командира бригади і поданий на державну нагороду.
