Стоматолог з Волині став бойовим медиком та займається евакуацією поранених

Волинянин Сергій за часів АТО був волонтером-стоматологом, а під час повномасштабної війни очолив медпункту 111 окремої бригади територіальної оборони.Про це повідомили на сторінці бригади.Сергію 37 років. Він приїхав на Донбас із Волині, але ця земля стала для нього фронтом ще у 2015-му. Тоді він був волонтером-стоматологом у зоні АТО, бо знав: на війні немає дрібних проблем, і вчасна медична допомога підтримує боєздатність не гірше за зброю. До лав ЗСУ він доєднався добровільно, і зараз очолює медичний пункт першого батальйону 111-ї окремої бригади тероборони.Робоче місце Сергія — це символ справжньої дружби. Стоматологічний кабінет на колесах надали волонтери, а обладнали його близькі люди.Найбільше зусиль доклав його земляк та друг Микола Максаков. Проте сьогодні робота Сергія виходить далеко за межі лікарського крісла. Він займається евакуацією поранених, і каже, що сьогодні це значно небезпечніше, ніж навіть у 2022 році. Ворожі дрони перетворили кожну дорогу на гру зі смертю, і кожен виїзд на медеваку — це ризик, який важко передати словами. Сергій бачить цю війну зсередини й не має ілюзій: на його думку, будь-який мир із Москвою буде лише короткою паузою, яку ворог використає для нового удару. Тому єдиним виходом він вважає повну поразку агресора.Попри цей важкий досвід, у Сергія залишилася дуже проста, майже дитяча у своїй чистоті мрія. Він хоче повернутися додому до дружини та двох синів. Повернутися, щоб просто бути поруч і присвятити життя сім’ї. Це те, заради чого він сьогодні там — на межі між інструментом лікаря та бронею евакуаційного авто.Номер рекрутингу бригади:+ 38 099 978 06 31+ 38 099 127 08 59