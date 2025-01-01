Волинські біатлоністи здобули «срібло» на чемпіонаті України
Сьогодні, 17:17
Команда Волинської області у складі чотирьох спортсменів стала срібним призером змішаної естафети чемпіонату України з біатлону серед юнаків та дівчат, що відбулася 19 грудня у Яворові на Львівщині.
Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на голову правління Федерації біатлону міста Луцька Василь Покотилець у Facebook.
Четвірка спортсменів змагалися в групі "молодші". Дар'я Мосурець посіла 7 місце, Вікторія Поліщук — 5 місце, Тимофій Савонік та Артем Паніткін — 2 місце. Спільний результат підняв біатлонну команду на друге місце в турнірній таблиці.
Також днем раніше, 18 грудня, Тимофій Савонік та Артем Паніткін здобули 1 та 2 місце в особистих заліках.
Василь Покотилець зазначив, що за два дні змагань старту біатлонного сезону в Україні команда Волинської області здобула три медалі: "золото" та "срібло" спринтерської гонки, а також "срібло" змішаної естафети.
Коментарі 0
