Волинські біатлоністи здобули «срібло» на чемпіонаті України





Про це повідомляє Василь Покотилець у Facebook.



Четвірка спортсменів змагалися в групі "молодші". Дар'я Мосурець посіла 7 місце, Вікторія Поліщук — 5 місце, Тимофій Савонік та Артем Паніткін — 2 місце. Спільний результат підняв біатлонну команду на друге місце в турнірній таблиці.



Також днем раніше, 18 грудня, Тимофій Савонік та Артем Паніткін здобули 1 та 2 місце в особистих заліках.



Василь Покотилець зазначив, що за два дні змагань старту біатлонного сезону в Україні команда Волинської області здобула три медалі: "золото" та "срібло" спринтерської гонки, а також "срібло" змішаної естафети.

