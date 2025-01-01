Волинські нацгвардійці організували свято для дітей, які чекають рідних з фронту. ФОТО

Нацгвардійці Волині провели захід для дітей захисників, які чекають своїх рідних з фронту.Про це повідомляють на сторінці військової частини 1141 з Луцька.У місцевому храмі волинського підрозділу Національної гвардії України за сприяння військового капелана відбувся духовно-психологічний захід для дітей захисників, які нині боронять Україну від російського агресора. Під час спільної молитви рідні мали можливість прислухатися до себе та відчути духовну підтримку, знайти внутрішню опору. Адже діти - це наше майбутнє, і саме сьогодні важливо подбати про їхній емоційний стан, дати відчуття безпеки, турботи і віри в добро. Під гітарний супровід капелана учасники заходу виконали різдвяні колядки, отримали святкові подарунки, що створило атмосферу єдності й тепла.«У цей передріздвяний час ми особливо щиро молимося за мир в Україні та за наших побратимів, які сьогодні боронять рідну землю. Сьогодні в храмі лунали колядки, і було надзвичайно зворушливо бачити, як діти з відкритими серцями долучалися до спільної молитви та піснеспіву», - говорить військовий капелан отець Сергій.Особливою частиною зустрічі стало виготовлення вітальних листівок та сворення відбитків лодонь на янголі - символі віри та захисту. Символічний янгол стане знаком турботи й підтримки для рідних та буде переданий разом із листівками захисникам на фронт. Увесь процес проходив за підтримки фахівців психологічної служби, які допомагали дітям і крок за кроком показували, як поєднати всі елементи в єдину творчу роботу.«Для дітей цей духовний захід став безпечним простором, де вони могли без слів передати свої емоції. Саме такі моменти допомагають дитині відчути підтримку й впевненість у тому, що її бажання почуті та важливі», - пояснила фахівець психологічної служби Мар’яна СавранПідтримка капеланської служби та професійна допомога психологів створили атмосферу тепла й безпеки, у якій у дітей поступово формується внутрішня стійкість і впевненість у завтрашньому дні. За словами батьків, подібні зустрічі дарують дітям відчуття спокою й захищеності, дозволяють відчути радість спілкування та турботи. Це допомагає зберегти щирість дитячих сердець, віру в добро навіть у надскладних умовах війни, що є надзвичайно важливим для майбутнього нашої країни.